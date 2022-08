Nach Ernte im Landkreis: Backweizen ist Mangelware

Eiweißgehalt ist zu niedrig

+ © ist im Juli entstanden. Foto: denise dörries Jörg Kramm hält Weizen in der Hand: Laut dem Kreislandwirt bleibt die Qualität von Backweizen in diesem Jahr hinter den Erwartungen zurück. Unser © ist im Juli entstanden. Foto: denise dörries

Die Landwirte in der Region sind mit der Weizenernte zufrieden. Sie liegt knapp über dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen Jahre. Aber die Qualität stimmt nicht.

Kreis Kassel – „Backweizen sollte einen Eiweißgehalt von zwölf Prozent haben“, sagt Erich Schaumburg, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Kassel. „Durch die anhaltende Trockenheit und die im Zuge der Düngeverordnung reduzierten Stickstoffgaben liegt der Gehalt spürbar unter dem der vergangenen Jahre.“

Für Bäcker könnte der Weizenpreis weiter steigen, was sich wiederum in den Brötchenpreisen niederschlagen könnte. Friedrich Ebrecht von der Pariser Mühle in Kassel bestätigt das. Er kauft Weizen bei den Landwirten ein, macht daraus Mehl und beliefert Bäckereien. „Ich weiß momentan nicht, wo ich Backweizen hernehmen soll.“ Einige Proben hätten einen Eiweißgehalt von weit unter zwölf Prozent. „Wir sind noch nicht fertig und müssen weitere Proben nehmen“, sagt Ebrecht. „Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist qualitativ nicht ausreichend.“

+ Erich Schaumburg, Vorsitzender des Kreisbauernverbands. © Naumann, Boris

Der Eiweißgehalt im Weizen liege oft unter elf, teilweise nur bei 8,5 Prozent. „Das ist eine Katastrophe. Wir werden Weizen mit diesen Eigenschaften gar nicht erst einkaufen“, sagt Ebrecht. Wichtig für das Herstellen von Backwaren sei vor allem der Klebergehalt. Der sollte bei 30 Prozent oder mehr liegen. Dafür brauche der Weizen einen Rohproteingehalt von 12 bis 13 Prozent.

Laut Kreislandwirt Jörg Kramm sei die schlechtere Qualität auf mehrere Umstände zurückzuführen: Trockenheit, zu wenig verfügbarer Stickstoff im Boden wegen der verschärften Düngeverordnung und eine quantitativ bessere Ernte als erwartet. „Wenn der Stickstoff für mehr Menge ausreichen muss, als ursprünglich gedacht und geplant, kommt bei der Pflanze am Ende noch weniger an.“ Wenig Stickstoff sei gleich geringerer Eiweißgehalt und umgekehrt.

Sorgen machen, dass es bald keine Brötchen mehr gibt, müsste man sich aber nicht, sagt Ebrecht. „Der Weizen wird irgendwo her kommen.“ Man müsse ihn dann eben im Ausland kaufen.