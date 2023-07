Nach schwerem Unfall im Landkreis Kassel: Beifahrerin stirbt im Krankenhaus

Von: Robin Kunze

Teilen

Eine Frau erliegt ihren schweren Verletzungen, die sie sich bei einem Unfall auf der L3212 im Kreis Kassel gezogen hat. Ihr Mann sowie ihre Enkelin werden schwer verletzt wurden

Liebenau - Es ist eine traurige Nachricht aus dem Landkreis Kassel, von der die Polizei nun berichten muss: Eine 43-jährige Frau erlag in der Nacht im Krankenhaus den schweren Verletzungen, die sie bei einem Unfall am Montagnachmittag (3. Juli) auf der L3212 bei Liebenau-Niedermeiser erlitten hatte.

Zu dem tragischen Unfall war es am Montag um 14.25 Uhr gekommen. Die 43-Jährige war Beifahrerin in einem VW Golf, an dessen Steuer ihr 42-jähriger Ehemann saß, wie die Polizei meldet. Im Fahrzeug des Ehepaars aus Bad Karlshafen befand sich außerdem ihre zwei Monate alte Enkelin aus Zierenberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Familie auf der Landesstraße von Hofgeismar kommend in Richtung Niedermeiser unterwegs, als der 42-Jährige offenbar einen vor ihm fahrenden Skoda überholte.

Am Montagnachmittag (3. Juli) verunfallte ein VW Golf auf der L3212 im Landkreis Kassel. Die Beifahrerin erlag in der Nacht auf Dienstag ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Als sich ein anderes Fahrzeug im Gegenverkehr näherte, habe der Golf-Fahrer wieder nach rechts einzuscheren wollen und sei dabei mit der hinteren rechten Fahrzeugseite gegen den linken Frontkotflügel des Skoda gestoßen. Durch die Kollision habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das in die Böschung schleuderte, sich überschlug und auf dem Dach auf der Straße zum Liegen kam.

Horror Crash im Landkreis Kassel - Frau und Säugling werden aus Pkw geschleudert

Während die 43 Jahre alte Frau später ihren Verletzungen erlag, zogen sich auch der Säugling und der 42-jährige Fahrer schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr sollen für ihn und das Baby derzeit aber nicht bestehen. Die 18-jährige Skoda-Fahrerin aus Calden blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfalls wurde ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Polizei hatte sich nach dem Unfall mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewendet. Daraufhin haben sich mehrere Zeugen bei der Polizeistation Hofgeismar gemeldet. Die Ermittlungen dauere noch an. (rk)