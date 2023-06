Netzentwickler planen zwei neue Trassen – Kreis Kassel könnte betroffen sein

Von: Boris Naumann

Weil bis 2045 immer mehr Windstrom von Nord- nach Süddeutschland transportiert werden muss, sieht der neue Netzentwicklungsplan für Deutschland den Bau zwei weiterer Gleichstrom-Trassen im Bereich Nordhessen vor. Unser Bild zeigt den Bau einer typischen Gleichstromleitung. © TenneT TSO GmbH

Nach Fertigstellung der neuen 380-Kilovolt-Hochspannungsleitung Wahle-Mecklar im Jahr 2024 steht möglicherweise der Bau von zwei weiteren Stromtrassen an.

Kreis Kassel – Nach Fertigstellung der neuen 380-Kilovolt-Hochspannungsleitung Wahle-Mecklar im Jahr 2024 und der Aufrüstung der Überlandleitung Landesbergen-Borken voraussichtlich gegen Ende der 2020er-Jahre (HNA berichtete), steht den Menschen im Großraum Kassel möglicherweise noch der Bau von zwei weiteren großen Stromtrassenprojekten ins Haus.

Gemäß des neuen Netzentwicklungsplans 2037/2045, der Ende März von den vier großen Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland vorgestellt wurde (Tennet, Amprion, 50Herz, Transnet BW), sind zwei große 525-Kilovolt- Gleichstromtrassen zur Übertragung von Windstrom via Erdkabel geplant, die Deutschland von Nord nach Süd über viele Hundert Kilometer durchziehen und in ihrem Verlauf den Landkreis Kassel wie auch den Werra-Meißner-Kreis tangieren könnten.

Möglicher Trassenbau im Kreis Kassel: DC 41 und DC 42

Dabei handelt es sich um das Projekt DC 41 von Alfstedt zwischen Bremerhaven und Hamburg bis nach Obrigheim am Neckar östlich von Mannheim und dem Projekt DC 42 von Büchen östlich von Hamburg bis in den südlichen Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg. Beide Projekte sind technisch vergleichbar mit der Stromtrasse Suedlink, deren Bau unter anderem durch den Werra-Meißner-Kreis aktuell vorbereitet wird. Es geht darum, Windstrom, der in Norddeutschland produziert wird, nach Süddeutschland zu transportieren, dorthin, wo er gebraucht wird.

„Bis jetzt sind die Projekte DC 41 und DC 42 lediglich Theorie und nur zwei gerade Striche auf der Landkarte“, sagen die Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht und Marco Bräuer im Gespräch mit der HNA. So sei mit Blick auf den genauen Streckverlauf noch nicht ansatzweise etwas angedacht geschweige denn geplant worden. „Es kann sein, dass der Landkreis Kassel oder der Werra-Meißner-Kreis tangiert wird, es muss aber nicht sein. In dieser Hinsicht gibt es überhaupt noch keine Klarheit“, sagt Lieberknecht.

Bei dem neuen Netzentwicklungsplan handele es sich zunächst um einen ersten Entwurf, auf dessen Basis nun Träger öffentlicher Belange und Kommunen konsultiert würden. Ergebnisse aus diesen Konsultationen fließen dann in einen zweiten Entwurf ein, der dann voraussichtlich im Herbst 2023 von der Bundesnetzagentur geprüft und bestätigt wird.

Stromtrassen: Bedarf noch nicht festgestellt worden

Das heißt: Aktuell ist der Bedarf für diese beiden Trassen DC 41 und DC 42 noch nicht einmal von der Bundesnetzagentur festgestellt worden. „Die beiden Gleichstromleitungen werden voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 im Bundesbedarfsplan gesetzlich verankert sein“, bestätigt Lieberknecht.

Dass die beiden Trassen wohl aber dennoch kommen werden, ist unvermeidlich, wenn Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein will. Denn bis dahin soll die Windkraft in Norddeutschland massiv ausgebaut werden – auf dem Meer um 70 Gigawatt bis 2045, auf dem Land ab heute um 10 Gigawatt pro jedes weitere Jahr. Bis 2030 sollen insgesamt 360 Gigawatt Strom aus PV- und Windkraftanlagen kommen, aktuell sind es 180 Gigawatt. Mit anderen Worten: „Das aktuell vorhandene Übertragungsnetz ist signifikant unterdimensioniert“, sagt Bräuer. Tatsächlich müsse schon bis 2037 vieles aus dem Netzentwicklungsplan umgesetzt sein, damit die Energiewende gelingt.

Bis aber die beiden Gleichstrom-Erdleitung in etwa 1,5 bis 2 Metern Tiefe über Hunderte Kilometer verlegt werden können, sind noch unfassbar aufwendige Planungsprozesse – auch unter Beteiligung der Öffentlichkeit – notwendig. Das Beispiel Suedlink hat das gezeigt. Die Kernarbeit besteht darin, einen Korridor zu finden, der für den Bau eines Erdkabels geeignet ist. „Bis dieser Korridor nicht gefunden ist, ist jede Aussage über eine mögliche Trassenführung pure Spekulation“, sagt Lieberknecht. (Boris Naumann)