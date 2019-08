Dunkle Rauchwolken über Sandershäuser Grundschule: Spielgerät stand in Flammen

Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.36 Uhr verständigt. Das Spielgerät - ein sogenanntes Wackelband - wird derzeit auf dem Schulhof aufgebaut.

+ Hier wurde das neue Spielgerät gerade aufgebaut: Hof der Grundschule in Sandershausen. © Clemens Herwig

Die noch als Fallschutz zu verlegenden Gummimatten, von denen das Feuer vermutlich ausging, lagen auf einem Haufen an der Baustelle, so Björn Böttcher, Einsatzleiter der Feuerwehr Niestetal. Sowohl die Gummimatten als auch das Spielgerät wurden durch die Flammen beschädigt, Teile des Bauzauns seien in der Hitze geschmolzen.