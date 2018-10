Er will sich langmachen für Nieste: Warum Bürgermeister Paul wieder antritt

In seinem Alter sind die meisten Deutschen schon im Ruhestand. Für den 67 Jahre alten Edgar Paul ist daran aber noch nicht zu denken. Warum der Niester Bürgermeister noch mal antritt.

Er hat noch zu viel vor, um nach seiner dritten Amtszeit – ab Juni 2019 – nicht weiterzumachen. Deswegen ist für den SPD-Mann klar: „Ich gehe für die Bürgermeisterwahl am 10. Februar 2019 ins Rennen.“ Über seine Agenda haben wir mit dem Niester Jung und lebensältesten Bürgermeister im Landkreis Kassel gesprochen.

Unabhängigkeit

Pauls größtes Ziel ist und bleibt die Selbstständigkeit der kleinsten Gemeinde im Landkreis. Eine Fusion – wie sie bei den Kommunen Oberweser und Wahlsburg zu beobachten ist – komme für den Rathauschef nicht infrage. „Wir streben weiterhin eine Verwaltungsgemeinschaft mit Niestetal oder Kaufungen an.“ Damit könne die 2046-Einwohner-Kommune eigenständig bleiben und somit ihre Grundschule und die Sparkasse behalten.

Um Herr der Verwaltung zu bleiben, die rechtlich immer komplizierter werde, müsse Nieste enger mit den anderen Kommunen zusammenarbeiten – und gleichzeitig genügend Aufgabenbereiche behalten, um sich selbst nicht abzuschaffen. Dazu brauche die Niester Verwaltung jedoch Arbeitsfelder, bei denen sie das Heft in der Hand hält. Wie beispielsweise den Tourismus.

Tourismus

„Ich strebe an, dass die Verwaltung, Planung und Abrechnung der gesamten Grimmsteig-Touristik über den Eigenbetrieb Grimmsteig-Touristik in Nieste bewirtschaftet wird“, sagt Paul. Schließlich würden in diesem Zusammenhang bereits alle Abrechnungen im Niester Rathaus gemacht.

Infrastruktur

Die Selbstständigkeit der Gemeinde zieht sich auch in weiteren Bereichen durch. Auch beim Thema Bau und Infrastruktur: „Wollen wir Straßen erneuern oder andere Bauprojekte angehen, wäre es nicht hilfreich, nur mit zwei oder drei Personen in einem anderen Parlament vertreten zu sein“, sagt Paul. Das hätte eine Fusion zu Folge – so könnten kaum zeitnah Entscheidungen getroffen werden, was Bauprojekte angeht. Paul will aber noch einiges angehen. „Ich möchte noch für Barrierefreiheit an Bushaltestellen sorgen.“ Beim Stichwort Bau kommt auch schnell das „Müllhaus an Kaufunger Straße“, wie Paul es nennt, auf den Tisch. „Ich will dort unbedingt noch eine ansehnliche Bebauung hinbekommen“, so Paul.

Persönliches

Was seine Familie dazu sagt, dass er noch ein weiteres Mal für den Chefposten im Rathaus ins Rennen gehen will? Paul lacht und überlegt einen Moment. „Meine Frau wünscht sich zwar, dass wir mehr Zeit in unserem Haus auf den Philippinen verbringen können“, antwortet er schließlich. „Aber sie weiß, was wir hier tun und trägt das alles mit“, sagt Paul. Langmachen würde er sich aber ohnehin: Mehr Freizeit hieße mehr ehrenamtliches Engagement. Und weil er sich noch „topfit“ fühle und „vor sich selber mit den Projekten in Nieste noch nicht fertig“ sei, will er es noch mal wissen und für „eine volle Amtszeit antreten“, wie er betont. Dann wäre er zwar 74, aber „in Mittelhessen wurde gerade eine 72-Jährige ins Bürgermeisteramt eingeführt. Da bin ich doch in guter Gesellschaft.“

Zum Thema Gegenkandidaten sagt er kurz und abschließend: „Ich brauche keinen.“ Das müssten die anderen Parteien für sich entscheiden.