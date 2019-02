Bürgermeisterwahl in Nieste: Das Wahllokal ist geschlossen

Heute hatten es die Niester in der Hand, wer ihr neuer Bürgermeister wird: Edgar Paul (SPD), Hans-Joachim Kruß (CDU) und Mario Lämmerhirt (UWN) wollen auf den Chefsessel.

Gleich drei Kandidaten gibt es für den Niester Bürgermeisterposten: So viel Auswahl hatten die Bürger schon lange nicht mehr. Bei den vergangenen beiden Wahlen in den Jahren 2012 und 2006 beispielsweise hatte der amtierende Bürgermeister Edgar Paul (SPD) nicht mal einen Gegenkandidaten. Im Jahr 2000 musste er sich gegen einen Kontrahenten durchsetzen. Etwas spannender dürfte es also am heutigen Wahltag werden.

Knackt heute keiner der drei Anwärter die magische 50-Prozent-Marke, findet in zwei Wochen, am Sonntag, 24. Februar, eine Stichwahl statt.

Insgesamt 1573 Niester konnten von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme im Wahllokal (Dorfgemeinschaftshaus), Wilhelm-Heitmann-Platz 3, abgeben. Auch die Briefwahl war noch möglich - bis 15 Uhr, ebenfalls im DGH.

Seit 18 Uhr zählen die Wahlhelfer die Stimmen aus. Dann wird sich zeigen, ob die Wahlbeteiligung höher war, als noch bei der Wahl 2012. Hier gaben 50,9 Prozent der Niester ihre Stimme ab. Edgar Paul bekam 88,9 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl im Jahr 2006 gingen 51,2 Prozent wählen.

Am Wahltag waren 14 Wahlhelfer im Einsatz, darunter Rathaus-Mitarbeiter und Freiwillige.

