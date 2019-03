„Bleichwiesen sind Tretminenfeld“:  Diskussion über Hundekot im Niester Parlament

Kot im Fokus: Die Gemeindevertreter appellieren an die Niester Hundehalter, die Parkanlage „Bleichwiesen“ sauberer zu halten und die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht liegen zu lassen.

Nieste. Beim Haushalt waren sich die Niester Gemeindevertreter einig, aber nicht bei der Grünfläche am Nahversorgungszentrum. Auch Hundekot auf den Bleichwiesen sorgte für Gesprächsstoff.

Dreizehn Hände gingen hoch, als am Mittwochabend im Niester Gemeindeparlament über den Haushalt für das Jahr 2019 abgestimmt wurde – einstimmig beschlossen. Alle waren sich einig, dass in diesem Jahr keine großen Sprünge möglich sind – bei einem Volumen von rund 3,6 Millionen und einem Überschuss von rund 107.000 Euro. Dennoch wurde hitzig diskutiert: über Hundekot und Grünflächen am Nahversorgungszentrum.

Einigkeit herrschte dagegen beim Haushalt: Besonders bei dem Zahlenwerk ist die Gewerbesteuer, die zwar von 380 auf 400 Punkte erhöht wird, aber laut Plan nicht mehr Ertrag bringt. „Das wirtschaftliche Klima in Deutschland hat sich getrübt. Auch Niester Betriebe verdienen weniger und zahlen deswegen weniger Steuern“, sagte SPD-Vorsitzender Oliver Pick. Eigentlich war durch die Erhöhung mit Mehreinnahmen von 27.000 Euro gerechnet worden.

2000 Euro haben die Niester Gemeindevertreter für einen Defibrillator eingeplant, der an der Sparkasse angebracht werden soll, damit er rund um die Uhr erreichbar ist. Bislang gibt es vier Defis in Nieste. Den Antrag dazu hatte die SPD gestellt. Die Unabhängigen Wähler Nieste (UWN) sprachen sich dafür aus, mit der Anschaffung abzuwarten, um zu schauen, wie sich das Thema im Kreistag entwickeln würde. Die Kreis-CDU hatte einen Antrag gestellt, an allen öffentlichen Landkreis-Gebäuden einen Defibrillator anzubringen.

Hundekot

„Die Bleichwiesen gleichen einem Tretminenfeld“, sagte Mario Lämmerhirt (UWN). Es gebe zwar einen Behälter für Hundekottüten, aber keinen Mülleimer. Jürgen Ewig wies ebenfalls auf das Problem hin, machte aber deutlich, dass die Tüten eigentlich zuhause entsorgt werden müssten. Manche ließen sie jedoch einfach liegen.

Doch was tun? Man könne schlecht jemanden vom Ordnungsamt an den Bleichwiesen „abstellen“, der Hundehalter beobachtet. Die Gemeindevertreter einigten sich darauf, Tierbesitzer im Gemeindeblatt auf das Thema hinzuweisen.

Grünflächen

Für Gesprächsstoff sorgte auch die rund 500 Quadratmeter große Grünfläche am Nahversorgungszentrum. „Wir stören uns am Unkraut, besonders an Quecken, auf dem Grundstück“, sagte SPD-Vorsitzender Oliver Pick. Man habe zwei unterschiedliche Angebote eingeholt und sich dafür entschieden, 15 bis 20 Zentimeter Boden abzutragen, neu zu befüllen und zu bepflanzen. Kostenpunkt: rund 10 000 Euro. Außerdem sollte eine 450-Euro-Stelle geschaffen werden, um die Fläche zu pflegen.

Kritik an dem Vorhaben gab es von der Opposition: „Wir hatten eigentlich schon vergangenes Jahr um mehr Angebote zum Vergleich gebeten“, sagte Torsten Kammerer (CDU). Schließlich sei es fraglich, ob es reichte, nur 20 Zentimeter Erde auszuheben, um die Quecken zu bekämpfen. Und werde das nicht teurer? Darüber könnten Angebote Aufschluss geben, „die uns aber nicht vorliegen “, sagte Hans-Joachim Kruß (CDU). Die vorhandenen Angebote zielten auf zwei verschiedene, nicht vergleichbare Ziele ab. Man brauche mehr Auswahl und Zeit.

Auch UWN-Mann Lukas Lerch machte seinem Unmut Luft: Quecken schlugen bis zu 80 Zentimeter tiefe Wurzeln. Es reiche also nicht aus, nur 20 Zentimeter Boden abzutragen. „Unter diesen Bedingungen ist es nicht sinnvoll, einen fünfstelligen Betrag zu investieren.“ Er sehe das Problem nach kurzer Zeit wieder aufkeimen.

Seitens der SPD hielt Matthias Bischoff dagegen, man könne nicht noch eine weitere Saison warten. Und: „Es ist doch Blödsinn, dass man mehr als 20 Zentimeter Boden abtragen muss.“ Fraktionsübergreifend habe man sich lange genug mit dem Thema beschäftigt. Auch Bürgermeister Edgar Paul kam zu Wort, nämlich bei der Publikumsfrage, wie die Fläche „überhaupt so verkommen konnte“. „Wir haben die Pflege nicht mehr sicherstellen können und lernen daraus“, sagte der SPD-Rathauschef.

Trotz der fünf Gegenstimmen von CDU und UWN wurde der Begleitantrag zum Haushalt durch die Stimmmehrheit der SPD angenommen. Spielt das Wetter mit, wird am Montag mit den Arbeiten angefangen.