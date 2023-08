„Geschirr scheppert im Schrank“: Niester Bürgermeister fordert erneut Lkw-Fahrverbot auf Landesstraße

Von: Moritz Gorny

Ein nicht enden wollender Verkehrsstrom: Das Foto zeigt die Kaufunger Straße aus Richtung Kreuzung Kasseler Straße/Witzenhäuser Straße. © Klaus Missing

Den Niestern geht es gegen den Strich: Kaum ist Stau auf der A 7 Richtung Norden, fahren Auto- und Lkw-Fahrer durch Nieste.

Nieste – Einige von ihnen wählen dann wohl den kürzesten Weg, den ihnen das Navi anzeigt: über Nieste. Vor ein paar Tagen war wieder Stau auf der Autobahn, „und ich habe 225 Fahrzeuge in 15 Minuten an der Kreuzung in der Dorfmitte gezählt“, sagt Bürgermeister Klaus Missing (unabhängig). „Es herrschte Verkehrschaos.“ Besonders die Lkw, die nachts noch fuhren, seien störend gewesen. Gefühlt keiner der Fahrer habe sich auf der maroden Witzenhäuser Straße an Tempo 30 gehalten. Missing erneuert nun seine Forderung nach einem Lkw-Fahrverbot. „Da muss sich jetzt etwas tun.“

Im aktuellen Fall sei das Verkehrsaufkommen besonders groß gewesen. Ein zentraler Grund dafür ist laut Missing die Bedarfsumleitung über Benterode, die derzeit gesperrt ist. Hinzu komme, dass die weiträumige Umleitung über die Bundesstraßen 7 und 451 über Großalmerode nach Witzenhausen ebenfalls gesperrt sei.

Lkw-Fahrverbot in Nieste: Besondere Gefahrenlage muss bestehen

So hätten die Fahrzeuge schließlich die Landesstraße Richtung Kleinalmerode genutzt. „Der Rückstau war zeitweise bis zur Königs-Alm zu sehen“, sagt Missing. Im Ort wirke sich das auf die Fachwerkhäuser aus. „Bei einer Anwohnerin scheppert dann schon mal das Geschirr im Schrank“, sagt Missing.

Auch im weiteren Verlauf der Landesstraße Richtung Kleinalmerode hätte sich das Verkehrschaos ausgewirkt. Es gebe enge Kurven, in denen sich Lastwagen begegneten. Einer müsste dann zurücksetzen. „Auf der einen Seite ist die Böschung, auf der anderen die Leitplanke, da kann keiner ausweichen.“

Auf Anfrage heißt es vom zuständigen Regierungspräsidium (RP) Kassel, dass für eine Beschränkung oder ein Verbot eine besondere Gefahrenlage bestehen müsse. Beispielsweise durch gehäufte Unfälle. Das teilt Sprecherin Katrin Walmanns mit. Es reichten auch gefährliche Umstände durch den Strecken- oder Verkehrscharakter aus, um die Beschränkung zu rechtfertigen. Für Missing ist klar: „Es wäre gut, hier vorbeugend zu entscheiden, bevor etwas passiert.“

Niedersächsische Verkehrsbehörde eingeschaltet

Auch die niedersächsische Verkehrsbehörde in Bad Gandersheim bleibt auf ihrem Standpunkt: Eine Sperrung ist weiterhin nicht vorgesehen, sagt Sprecher Henrik Hoppmann. Sollte sich daran etwas ändern, will man sich mit dem RP in Kassel absprechen.

Die Kasseler Behörde sei zuständig für die Ausführung der Straßenverkehrsordnung. „Von unserer Seite sind weiterhin Kontrollen mit Bezug auf den Zustand der Landesstraßen in diesem Gebiet vorgesehen“, erläutert Hoppmann. (Moritz Gorny)