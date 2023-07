Schrauben fürs Riesenfest in Nieste

Von: Lutz Herzog

Viel Kraft beim Zusammenschrauben wird benötigt. Rafat Trawinski verbindet die Zeltstreben. © Lutz Herzog

„Der Wind könnte etwas nachlassen“, sagt Nicolai Göttig von der gleichnamigen Zeltbaufirma aus Fuldatal mit Blick in den Himmel. Heftige Windböen vertreiben die letzten Regenwolken. Und in der Tat geht es an diesem Mittwoch auf dem Sportplatz in Nieste ziemlich stürmisch zu. Göttig ist mit seinen acht Helfern damit beschäftigt, für die Feierlichkeiten das große Festzelt aufzubauen.

Nieste – Nass geworden sind die Arbeiter auch schon, als sie am frühen Morgen damit anfingen, die Schwerlastplatten im Format 25 mal 30 Meter mit dem Kran für den Fußboden abzuladen. 750 Quadratmeter Fläche müssen ausgelegt werden, um den Besuchern einen sicheren Stand zu bieten. Zur Reiner Irrsinn Show am Freitagabend etwa werden über 1000 Zuschauer erwartet, die das Zelt zum Beben bringen, das muss der Boden dann aushalten.

Bevor es so weit ist, dauert es aber noch. „Donnerstagmittag sollte alles fertig sein“, sagt Göttig, und hilft seinen Mitarbeitern am Stromkasten, die Verbindungen herzustellen. Strom wird gebraucht, um die Pfähle für das Zelt in den festen Boden zu rammen. Mit Englisch und ein wenig Polnisch kann sich Göttig gut mit den Arbeitern verständigen.

Der Untergrund am Sportplatz ist fast eben. „Das ist von großem Vorteil“, weiß der Juniorchef der Zeltbaufirma zu berichten. „Nur an einigen Stellen müssen Unebenheiten mit einer Unterfüllung ausgeglichen werden“. Bevor die riesigen Zeltplanen aufgezogen werden, und der Wind bis dahin hoffentlich nachgelassen hat, müssen noch die 13 Meter langen und circa 120 Kilogramm schweren Metallstreben zusammen geschraubt werden. Die langen für den Dachgiebel, die kürzeren für die Seitenverkleidungen. Muskelkraft und große Schraubschlüssel sind gefragt. Mit einem Rollwagen werden die großen Teile an die richtigen Stellen befördert.

Für den Abbau hat die Firma rund einen Tag eingeplant. „Das geht immer schneller“, weiß Göttig, aber jetzt heißt es erst mal rechtzeitig fertig zu werden. (Lutz Herzog)