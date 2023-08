Üben im Grünen: Nachwuchsmusiker aus aller Welt proben eine Woche auf dem Sensenstein

Von: Valerie Schaub

Teilen

Musizieren in der Meisterklasse des Louis-Spohr-Festivals auf dem Sensenstein: (von links) Caterina Mitsu Garcia aus der Schweiz, Antonia Hägglund aus Finnland und Alexandros Vasilakis aus Griechenland. © Valerie Schaub

Auf dem Sensenstein proben Nachwuchsmusiker fünf Tage lang in einem Meisterkurs. Was das für sie bedeutet, schildern zwei Pianisten und eine Cellistin. Das Abschlusskonzert findet am Donnerstag in Kassel statt.

Nieste – Umringt von Bäumen mitten im Grünen feilen gerade eine Handvoll Nachwuchsmusiker aus der ganzen Welt an ihrem Können. Für fünf Tage wird der Sensenstein zur Talentschmiede für Pianisten und Cellisten.

Caterina Mitsu Garcia ist mit 14 Jahren die jüngste der 27 Teilnehmer. Von morgens bis abends steht Üben auf dem Programm – allein oder in Ensembles, mit oder ohne Dozent. „Es ist eine gute Erfahrung, alle sind offen“, sagt sie. Ihre Nervosität habe sich schnell gelegt. Seit sie drei Jahre alt ist, spielt Caterina Klavier, in Genf geht sie auf ein Musikgymnasium. Auf dem Sensenstein hat sie schon Freunde gefunden.

Auch Alexandros Vasilakis hat Kontakte geknüpft. Wer später einmal als Musiker arbeiten will – und das wollen alle im Meisterkurs – für den sind diese Kontakte wichtig, erklärt der 19-Jährige, der in Kassel Klavier studiert.

Die Ruhe und die Natur rundherum sehen die Musiker als echtes Plus. „Die frische Luft macht alles noch besser“, sagt Caterina Mitsu Garcia. Sie tankt Energie beim Spazierengehen und lässt sich inspirieren.

Der Meisterkurs ist eingebettet in das Internationale Louis-Spohr-Festival, das am Donnerstag endet. Während die Festivalkonzerte geplant sind, entstehe bei einem Meisterkurs immer auch Unvorhergesehenes, sagt Festival-Leiter und Klavierdozent Michael Kravtchin. „Es passiert viel work in progress, neue Ensembles können entstehen oder unbekannte Stücke werden gespielt.“

Dass auf dem Sensenstein Nachwuchspianisten, -cellisten und -violinisten in dieser Form proben und gefördert werden, ist neu – bisher gab es das nur als reines Klavierfestival, erklärt Lorenz Becker vom Förderverein der Louis-Spohr-Stiftung. Namensgeber des Klavierfestivals der deutsche Komponist Hugo Staehle. Weil den kaum einer kenne und Klavierspiel oft auch begleitend sei, haben die Organisatoren das Festival umbenannt und geöffnet für Geige und Cello. Die Teilnehmer sind vor allem Musikstudenten, manche aus Deutschland, viele aus dem Ausland.

Die Instrumente kommen teilweise aus dem Kasseler Musikhaus Eichler. Dass die Räume der Freizeiteinrichtung des Landkreises eine so tolle Akustik bieten, ist für Kravtchin sowohl eine Erleichterung als auch überraschend. Cellistin Antonia Hägglund ist froh, dass sie auf dem Sensenstein auch die Semesterpause nutzen kann. Mit ihrem Musikstudium in Finnland ist sie bald fertig und denkt über ein Studium in Deutschland nach. Ihr Traum ist es, später als Berufsmusikerin in einem Orchester arbeiten zu dürfen.

Der Landkreis Kassel unterstützt das Festival mit rund 10 000 Euro.

Termin: Das Abschlusskonzert findet am Donnerstag, 17. August, ab 19 Uhr im Ständesaal in Kassel, Ständeplatz 6-10 statt. Eintritt ist frei.