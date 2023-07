Ein Leben für das Wohl anderer: Walter Reitze wurde zum Niester Ehrenbürger ernannt

Von: Moritz Gorny

Teilen

Beim Tuspo Nieste hat Walter Reitze sein erstes Ehrenamt übernommen: Jetzt ist der Niester zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt worden. © Moritz Gorny

Wenn Walter Reitze seine gesammelten Urkunden ausstellen wollte, bräuchte er wohl einen ganzen Raum. Der 84-Jährige ist daher nun Niester Ehrenbürger.

Nieste – Wenn Walter Reitze seine gesammelten Urkunden ausstellen wollte, bräuchte er wohl einen ganzen Raum. Das wäre aber nicht sein Ding. Die Auszeichnungen des 84-Jährigen liegen in Ordnern und Mappen. Für seine neueste Würdigung hat sich der gebürtige Niester aber doch ein prominentes Plätzchen gesucht. Reitze ist zum Ehrenbürger der Gemeinde im Niestetal ernannt worden. Die Urkunde hängt nun im Wohnzimmer – und kommt nicht von ungefähr.

Mittlerweile kann er auf 71 Jahre ehrenamtliche Arbeit zurückschauen. Bei der weitgefächerten Niester Vereinslandschaft wäre es wohl leichter, die Zusammenschlüsse aufzuzählen, in denen er sich nicht engagiert hat. Wir wagen es trotzdem.

Los ging alles beim Tuspo Nieste

Los ging alles 1952 beim Tuspo Nieste. „Ich habe die Vereinsbeiträge bei den Mitgliedern eingesammelt“, erinnert sich Reitze. Später war er 25 Jahre lang Vorsitzender des Sportvereins. SPD-Mitgliedschaft, Fraktionsvorsitz im Niester Parlament und Vorsitzender des Gesangsvereins Concordia sowie des Seniorenbeirates. Ein Werdegang vom Botenjungen zum mehrfachen Vorstandschef: Trotzdem war sich Reitze nicht zu schade, auch im Kleinen mit anzupacken. Schiedsrichter für die Fußballspieler hat er beispielsweise zu den Spielen gefahren.

„Er kümmert sich schon immer um die Belange anderer Menschen“, sagt Niestes Bürgermeister Klaus Missing (unabhängig), „uneigennützig und aus der Seele heraus.“ Gerade für jüngere Generationen sei Reitze ein Vorbild, sich ebenfalls zu engagieren. Mit solch einer Persönlichkeit habe Reitze die höchste Auszeichnung der Gemeinde mehr als verdient. Das machte der Rathauschef auch bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Rahmen des Riesenfests klar. Für Reitze war das ein besonderer Moment: „Ich habe ganz schön gekämpft, musste ein paar Tränchen wegdrücken.“

Dass der Geehrte so lange und so ausgiebig in den Vereinen mitwirken konnte, schreibt er zu großen Teilen seiner Frau Renate (81) zu. „Ohne sie wäre das nicht gegangen.“ Am 17. Mai dieses Jahres hat das Ehepaar Diamantene Hochzeit gefeiert. Drei Kinder haben sie. Mittlerweile ist eine große Familie daraus geworden: Sechs Enkel und zwei Urenkel sind hinzugekommen.

Ehrenamtliches Engegement

Einen nicht unerheblichen Zeitbonus bekam der nun gewürdigte Familienvater durch einen goldenen Handschlag. „Mit 55 konnte ich aufhören.“ Als gelernter Feinmechaniker hatte er zuletzt im Vertrieb bei Philips gearbeitet. Auch hier hat er sich engagiert: im Betriebsrat.

Mittlerweile hat Reitze ein paar Gänge zurückgeschaltet – und hofft, dass künftig viele Jüngere nachrücken. Wenn sie ein bisschen Liebe für die Menschen und den Ort mitbringen, hilft das ungemein, ist Reitze überzeugt. „Einfach mal einen kleinen Posten annehmen, damit lässt sich viel bewegen“, sagt der Niester, der am 31. Juli seinen 85. Geburtstag feiert. Er freut sich noch auf viele Begegnungen mit den Menschen im Ort, ob auf dem Fußballplatz oder bei einer Chorprobe. (Moritz Gorny)

Fünf Ehrenbriefe des Landes Hessen Niester sind Vereinsmenschen. 2080 Einwohner hat die Gemeinde, 2000 gehören laut Klaus Missing einem Verein an. „Die Arbeit Ehrenamtlicher ist gerade für eine kleine Gemeinde wie Nieste ein wichtiger Baustein im gesellschaftlichen Leben“, so der Bürgermeister. Neben Walter Reitze wurden auch weitere Niester geehrt. Hiltrud Gunkel, Thomas Sandrisser, Sven Langenegger sowie Stephan Schmidt und Helwig Schier erhielten den Ehrenbrief des Landes Hessen.