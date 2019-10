Auf Grimms Spuren wandern: Niester Martins-Marathon findet am 9. November statt

Während vielerorts schon die Narren mit den Hufen scharren, können die Wanderer in der Region ihre Wanderschuhe – vielleicht ein letztes Mal in diesem Jahr – bereit machen.

Der Martins-Marathon mitsamt sportlicher Wanderung steht wieder an – bereits zum vierten Mal. Am Samstag, 9. November, können sich die Lauffreunde an einer Runde über rund 43 Kilometer abarbeiten. Etwas gemächlicher aber dennoch sportlich geht es bei der Strecke über rund 27 Kilometer zu.

„Das ist für uns das Ausklingen des Wanderjahres“, sagt Horst Hoffmann von der Wanderschule Nieste in der Grimmsteig-Touristik, die die Wanderveranstaltung organisiert. „Aber es ist gleichzeitig auch der Startschuss für die Vorbereitung der Grimmsteig-Tage“, fügt sein Kollege Carsten Noll hinzu. Die finden übrigens vom 25. bis 28. Juni statt (Anmeldungen dafür sollen voraussichtlich ab dem Jahreswechsel möglich sein).

Im vergangenen Jahr gingen rund 60 Wanderer beim Event rund um den Martinstag an den Start – in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf eine ähnlich gute Resonanz. „Wenn 50 Teilnehmer kommen, sind wir total zufrieden.“ Natürlich spiele da auch das Wetter eine Rolle, betont Hoffmann. Regne es am Samstagmorgen, könne es sein, dass sich der eine oder andere doch im Bett noch mal umdreht, statt sich in Wanderschale zu werfen.

Wer sich auf den Weg macht, den erwartet eine landschaftlich abwechslungsreiche Strecke durch die Region der Brüder Grimm. Nach dem Start an der Königs-Alm geht es über einen Abschnitt des Premiumwanderwegs 11 hinunter in das Lossetal und in das Söhredorf Wellerode. Dort steht eine Zwischenstation mit Wegzehrung auf dem Plan.

Weiter geht es daraufhin hinauf in den Stiftswald und von dort hinab nach Helsa zum nächsten Verpflegungspunkt. Wer es dann noch über den Aufstieg des Zollstocks schafft, erreicht schließlich das wohlverdiente Ziel an der Niester Königs-Alm.

Für Touren anmelden

Wer am 9. November seine Wanderschuhe schnüren und sich auf eine der beiden Strecken begeben will, wird gebeten, sich bis spätestens Mittwoch, 6. November, 18 Uhr, anzumelden.

43 Kilometer: Treffpunkt ist um 7 Uhr auf dem Parkplatz an der Niester Königs-Alm, Tannenhütte 1. Kosten: 20 Euro für Getränke und Obst am Start und Verpflegung an zwei Punkten.

27 Kilometer: Treffpunkt um 10 Uhr ebenfalls am Parkplatz Königs-Alm. Kosten: 20 Euro inklusive Getränke und Obst am Start und Verpflegung an einem Punkt sowie Transfer zum Start in Wellerode. Anmeldungen sind möglich unter Tel.: 0 56 05/92 52 18 oder per E-Mail unter touristik@grimmsteig.de

grimmsteig.de