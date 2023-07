Am Kalkberg in Niestetal wird für den Naturschutz gesägt

Von: Boris Naumann

Der Kalkberg beherbergt viele seltene Tier- und Pflanzenarten, darunter auch Orchideen. Damit das so bleibt, muss der Lebensraum gepflegt werden. Das Fällen von Bäumen gehört dazu. Im Bildhintergrund liegt genau jenes Waldareal, das nun auch im Sinne des Natur- und Artenschutzes aufgewertet werden soll. © Boris Naumann

Ende August soll der östliche Teil des Kalkberges am Diebachsgraben zwischen Heiligenrode und Niederkaufungen ein neues Gesicht bekommen.

Niestetal – Die Naturschützer vom Nabu wollen den Kiefernwald, der sich direkt neben dem alten Steinbruch mit seinen sehr artenreichen Kalkmagerrasen anschließt, deutlich auslichten. Hilfe bekommen sie dabei von Hessen Forst und der Gemeinde Niestetal.

Ziel ist es, damit auch den östlichen Waldteil des Kalkberges wieder interessant für den Natur- und Artenschutz zu machen. „Aktuell stehen die Kiefern dort sehr eng beieinander, sie beschatten den Boden zu stark“, sagt Rory Brückmann vom Nabu Niestetal. Das Auslichten des Waldes würde wieder die Voraussetzung für die Entstehung eines lichten und deutlich artenreicheren Kalk-Buchenwaldes schaffen. „In solch einem Wald kommen nicht nur Buche, Elsbeere, Feld- und Bergahorn vor, sondern auch Orchideen wie der Frauenschuh“, sagt Brückmann. Nicht zuletzt sorge die Auslichtung dafür, dass seltene Pflanzen der benachbarten Magerrasen sich auch im Waldteil ausbreiten könnten.

Der Ohnsporn ist auch am Kalkberg eine Seltenheit. © Boris Naumann

Tatsächlich zählt der etwa sechs Hektar große Kalkberg neben dem Naturschutzgebiet Dörnberg zu den artenreichsten Biotopen in der Umgebung rund um Kassel. Früher wurde hier Kalk abgebaut, danach lag das Gelände brach, die Natur holte sich ihren Teil zurück. 1999 übernahm der Nabu KaufungenLohfelden die Pflege des Areals, mit großem Erfolg. Jedoch war der östliche Teil des Kalkberges zu dieser Zeit schon mit Schwarzkiefern aufgeforstet worden. „Das ist eine Baumart, die besonders gut mit mageren und trockenen Böden zurechtkommt“, sagt Revierförster Cord Brandt. Inzwischen sei der Wald von Hessen Forst aber aus der Bewirtschaftung genommen worden.

Damit ist die Grundvoraussetzung für Naturschutz geschaffen. „Auch wenn es widersprüchlich erscheint: Der erste Schritt ist das Fällen von Bäumen“, erklärt Brückmann. Etwa 200 Kiefern sollen auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Areal entfernt werden. „Das sind etwa 60 Prozent des Bestandes. Wir werden aber ganz gezielt die alten, gesunden und starken Bäume stehen lassen“, sagt Brandt.

Das Gefleckte Knabenkraut ist ebenfalls eine Orchidee. © Boris Naumann

Erledigen soll die Arbeit eine große Holz-Erntemaschine, ein sogenannter Harvester. „Das Gelände ist steil und schwierig, das schafft nur solch eine Maschine“, sagt Brandt. Zwei bis drei Tage dauere das. „Danach wird das Areal etwas wild und verwüstet aussehen. Aber das ist ganz genau die Störung, die dafür sorgt, dass sich wieder ein Wald mit hoher Biodiversität entwickeln kann“.

Das Geheimnis zum Erhalt besonders artenreicher Lebensräume ist die regelmäßige Pflege durch den Menschen. Im Grunde wird damit eine extensive Nutzung simuliert, so wie sie noch vor rund 150 Jahren überall in der Landwirtschaft üblich war. Es sind gerade diese vom Menschen durch moderate Nutzung gestalteten Kulturräume, die eine besonders hohe Biodiversität aufweisen. Weil aber die moderne und intensive Landwirtschaft zum Beispiel kein Interesse mehr am Beweiden von magern Wiesen habe, gehen solche Lebensräume durch Verbuschung verloren.

Die Blüten der Bienenragwurz imitieren Fluginsekten. © Boris Naumann

„Tatsächlich würde ohne regelmäßige Pflegeeinsätze alle Pracht der Kalkmagerrasen am Kalkberg verloren gehen“, sagt Brückmann. Das Gleiche gelte für den lichten Buchenwald, der jetzt direkt daneben entwickelt werden soll. „Auch hier muss regelmäßig eine Ziegenherde durch“, sagt Brückmann. Zudem werde vermutlich hin und wieder auch aufkeimendes Buschwerk entfernt werden müssen.

Die nun bald anstehenden Baumfällarbeiten werden von Hessen Forst geplant. Der Nabu Niestetal und die Gemeinde Niestetal unterstützen das Vorgehen. „Auch wir als Gemeinde stehen voll dahinter“, sagt Bauamtsleiter Thiemo Glomb. „Wir tun etwas Gutes für die Natur und verdienen dabei noch wertvolle Öko-Punkte.“