Blauer Audi A4 gestohlen

Niestetal – In der Nacht zum Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter einen dunkelblauen Audi A 4 Avant in Niestetal-Heiligenrode.

Wie der Nutzer des Pkw den Kripo-Beamten mitteilte, hatte er den Firmenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-SD 200 am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr an der Witzenhäuser Straße abgestellt. Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr sei der Audi dann nicht mehr da gewesen.

Eine eingeleitete, europaweite Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Wie die unbekannten Täter vorgingen, ist noch unklar. Der gestohlene Audi ist zwei Jahre alt und hat einen Wert von etwa 25 000 Euro. Auf der Motorhaube, an den beiden hinteren Seitenteilen und unterhalb des hinteren Kennzeichens befinden sich auffällige Firmenaufschriften in den Farben silber und rot.

Die Ermittler der Kripo bitten mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, Tel. 0561 / 9100.