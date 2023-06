Bald kommt die erste Fahrradstraße in Niestetal: Haarweg in Sandershausen soll im Herbst umgewidmet werden

Von: Boris Naumann

Voraussichtlich im Herbst wird Niestetal die erste Fahrradstraße bekommen. Dabei handelt es sich um den Haarweg in Sandershausen.

Niestetal – Voraussichtlich im Herbst wird Niestetal die erste Fahrradstraße bekommen. Dabei handelt es sich um den Haarweg in Sandershausen, der quasi in einer Linie mit der Wilhelmine-Pötter-Straße die Heiligenröder Straße im Bereich der Schuwirth-Brücke mit dem wichtigen Radweg entlang der Fulda von Spiekershausen nach Kassel verbindet.

Bereits die AG (Nah-)Mobilität, die sich im Januar 2020 im Zuge der Gemeindeinitiative „Grün, sozial, smart – unser bestes Niestetal“ gegründet hatte, hatte eine Fahrradzone im Wohngebiet zwischen der Fuldastraße und der Gartenstraße vorgeschlagen. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung Ende Mai stellten dann die Grünen den Antrag, in genau diesem Bereich den Haarweg als Fahrradstraße umzuwidmen.

Doch musste es zu einem Beschluss gar nicht kommen, die Grünen zogen ihren Antrag zurück. Denn: Bereits seit September 2022 arbeitet die Gemeinde Niestetal regelmäßig mit der Ordnungsbehörde (GOB), der Polizei, der Straßenmeisterei, dem Landkreis Kassel sowie mit Hessen Mobil zusammen, um auf Basis der Ideen der AG-Nahmobilität eine ideale Lösung für die Umsetzung einer Fahrradstraße zunächst in Sandershausen hinzubekommen.

Fahrradstraße in Niestetal: Vorbereitungen getroffen

Inzwischen sind die Vorbereitungen so weit, dass rechtliche Angelegenheiten geklärt sind und auch Fördermittel in Aussicht stehen. Weitere Mittel für die Ausschilderung und die Markierungen sind im Haushalt 2023 eingeplant. Laut Bürgermeister Marcel Brückmann steht einer Umsetzung bis zum Herbst nichts im Wege. Jetzt sollen nur noch die Anwohner mit einbezogen werden und ihre Vorschläge machen.

Noch keine Lösung gibt es für die schwierige Querung der stark befahrenen Hannoverschen Straße. Denn um von der Wilhelmine-Pötter-Straße in den Haarweg zu kommen, müssen Radfahrer die Hannoversche Straße zunächst queren, dann ein Stück über die Nieste-Brücke fahren, um dann von der Hannoverschen Straße in den Haarweg einbiegen zu können.

Idee war, die Fußgängerampel in Höhe der Einfahrt zum Rewe-Markt in Richtung der Nieste-Brücke zu verschieben, um dort die Ampel auch für Radfahrer als Querungshilfe nutzbar machen zu können. Doch wurde dieser Vorschlag aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Jetzt soll es dort zunächst keinen signalisierten Übergang geben.

Machbarkeitsstudie für mögliche Rad- und Fußgängerbrücke über die Fulda

Nicht zuletzt wurde vom GOB ein Fahrrad-Überholverbot auf der Wilhelmine-Pötter-Straße geprüft. Die Antwort darauf fiel mit einem klaren „Kann, muss aber nicht“ aus. Da die Wilhelmine-Pötter-Straße ohnehin schon eine Tempo-30-Zone ist und noch dazu sehr schmal, wäre das Überholen von Radfahrern ohnehin nur schwer möglich, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werden soll.

Tatsächlich wäre die Umsetzung der ersten Fahrradstraße in Niestetal der erste Schritt in der langen Kette von vielen Einzelmaßnahmen hin zu einem durchgehenden Fernradweg durch das Nieste-Tal über Uschlag, Dahlheim, Nieste, den Umschwang bis rüber nach Kleinalmerode und Witzenhausen. Denn das ist das langfristige Ziel, hinter dem seit Dezember 2021 auf Initiative der Grünen die ganze Gemeindevertretung geschlossen steht.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung könnte die Sanierung der Niestetalstraße in Heiligenrode mit Anlage eines begleitenden Radweges zunächst bis nach Uschlag sein. Erst kürzlich hat der Landkreis dazu eine Machbarkeitsstudie an Hessen Mobil zur weiteren Bewertung weitergeleitet. Letztlich entscheidet darüber das Land.

Und in Richtung Kassel könnte eine mögliche Rad- und Fußgängerbrücke über die Fulda die Verbindung zum Fulda-Radweg R 1 herstellen. Eine Machbarkeitsstudie hierzu wird derzeit erstellt. Auch hier könnte noch dieses Jahr mit einem Ergebnis gerechnet werden. (Boris Naumann)