Neuer Kindergarten in Sandershausen öffnet im Juni: Großes Interesse am Tag der offenen Tür

Von: Lutz Herzog

Am 1. Juni eröffnet der neue Kindergarten am Wolfsgraben in Sandershausen. Auf über 2000 Quadratmetern können sich dann 120 Kinder austoben.

Niestetal – Wenn 120 Kinder am 1. Juni ihren neuen Kindergarten am Wolfsgraben in Sandershausen in Beschlag nehmen, erwartet sie nicht nur eine Nutzfläche von über 2000 Quadratmetern, auf der sie sich austoben können, sondern auch Spiel- und Bastelräume und viel Freifläche im Außenbereich. Um sich vorab ein Bild zu machen, hatten die Verantwortlichen zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, der nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch viele Schaulustige anzog, die den großzügigen Bau besichtigen wollten.

Dicht an dicht drängten sich die Besucher, und schon beim Eintreten direkt in den großen Multifunktionsraum wird klar: Hier geht es hell, großzügig und modern zu. An der kleinen Küchenzeile kann Frühstück zubereitet werden, und die langen Flure führen zu den Gruppenräumen, die jeweils Tiernamen tragen. Teile der Eingangshalle können abgetrennt werden, um mehr Flexibilität zu erreichen.

Am Schautag war nur ein Gruppenraum der Öffentlichkeit zugänglich, der von den Kindern gerne angenommen wurde. Neugierig schauten sie sich um und nahmen die neuen Spielzeuge schon mal in die Hand. Unterschiedliche Farben erleichtern den Kleinen die Orientierung. Jeder Gruppenraum hat einen separaten Ausgang ins Grüne. Dabei wurde auch an ein kleines Pflanzbeet, in dem schon die ersten Erdbeerpflanzen blühen, gedacht.

Neuer Kindergarten in Sandershausen: Freifläche und neue Sanitäranlagen

Moderne sanitäre Anlagen mit Wickeltischen und unterschiedlich großen Waschgelegenheiten, sowie Dusch-, Schlaf-, Bastel- und Werkräume vervollständigen das Gesamtbild. Das Mittagessen liefert die zentrale Küche, die die anderen Kindergärten und die Schulen ebenfalls versorgt.

Bettina Thiele ist seit 13 Jahren in den Kindergärten in Niestetal tätig. Mit der Eröffnung im Juni übernimmt sie die Leitung am Wolfsgraben. Neun Kolleginnen werden ihr dabei zur Seite stehen. „Wir können 124 Kinder ab dem zehnten Monat bis zum Schuleintritt bei uns aufnehmen“, erzählte sie bei einem Rundgang. „Es ist eine Investition in die Zukunft, und ein bisschen stolz sind wir schon“, sagte sie.

„Der Projektstart für das lang gestreckte Gebäude war 2018. Ein Jahr später begann dann die heiße Phase“, berichtete Bauamtsleiter Thiemo Glomb, der das Projekt von Anfang begleitet hat. „Durch die Coronakrise wurden wir stark ausgebremst“. Viele Lieferanten fielen plötzlich aus – es fehlte am nötigen Material, was einen monatelangen Baustopp zur Folge hatte. Allein auf die Wärmepumpen musste der Kindergarten fast zwei Jahre warten. Die Gesamtinvestition betrug 7,7 Millionen Euro, von denen der Bund 1,8 Millionen übernahm.

Auf dem insgesamt 5400 Quadratmeter großen Gelände stehen zwar noch einige Bagger, aber am Tag der offiziellen Eröffnung in rund zwei Wochen soll alles hergerichtet sein. (Lutz Herzog)