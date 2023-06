Neues Hallenbad in Niestetal eröffnet erst Anfang 2024

Von: Boris Naumann

Niestetals Bürgermeister Brückmann zog bei Bürgerversammlung Zwischenbilanz

Niestetal – Nachdem es vor einem Jahr bei der Niestetaler Bürgerversammlung richtig rund gegangen war (zentrales Thema war damals die geplante Ansiedlung der Firma Winkler am Sandershäuser Berg), verlief das diesjährige Bürgertreffen am Donnerstagabend im Rathaus geradezu harmonisch. Bürgermeister Marcel Brückmann berichtete über die aktuelle Kommunalpolitik und über laufende Vorhaben. Die Besucher konnten ihre Fragen stellen. Neben erfolgreich abgeschlossenen Projekten wie den siebten Kindergarten und die Nieste-Renaturierung an der A 7 wurde auch über Dinge gesprochen, die derzeit nicht so rund laufen. Das ganz große Aufregerthema blieb aber aus.

Neues Hallenbad

Mit Blick auf das neue Hallenbad verschob Brückmann den voraussichtlichen Eröffnungstermin erneut um zwei Monate nach hinten. War vor einigen Wochen noch vom November die Rede gewesen, „werden wir nun Anfang 2024 an den Start gehen“, sagte Brückmann. Grund sei, dass es bei zwei Gewerken noch Verzögerungen in der Umsetzung gebe. „Die ganze Badetechnik wird im Herbst aber schon laufen können.“

Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle sei nun insoweit wiederhergestellt worden, dass im Winter keine Schließungen zum Beispiel wegen hoher Schneelasten mehr erforderlich sind. „Die Halle kann nun wieder ganz normal ganzjährig genutzt werden“, sagt Brückmann. Einen Handwerkermarkt zur Weihnachtszeit werde es jedoch nicht geben. Wegen der Konkurrenzsituation zur Stiftsweihnacht in Kaufungen werde derzeit nach einem anderen Termin gesucht. „Vielleicht Ostern?“

Feuerwache

Die Feuerwache sei ein weiterer Posten in der unvermeidbaren „Achse des Geldausgebens“, sagte Brückmann. Die technisch-energetische Sanierung sowie die Erweiterung des Gebäudes aus den 80er-Jahren um vier neue Garagen und zwei Etagen sei nicht mehr weiter aufschiebbar. Die Umsetzung des Projektes soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

Glasfaserausbau

„Es ist ein Trauerspiel.“ Mit diesen Worten umriss Brückmann die derzeitige Situation um den Glasfaserausbau der Goetel in Sandershausen. Wiederholt betonte er, nicht die Gemeinde sei dafür verantwortlich, sondern allein die Goetel. „Es gibt keinen Vertrag zwischen uns und der Goetel“, sagt Brückmann. Laut Mediengesetz dürfe jedes Telekommunikationsunternehmen Straßen aufreißen und Kabel verlegen. „Nur gibt es keine Vorgaben dazu, wann die Gräben wieder zu schließen sind.“ Weiterhin erwäge die Gemeinde, beim Schließen von Baulöchern in Vorleistung zu gehen. „Wir prüfen das mit unseren Anwälten.“

Gewerbegebiet

Nach der Absage der Firma Winkler in Jahr 2022, am Sandershäuser Berg großflächig zu bauen, werde das erweiterte interkommunale Gewerbegebiet nun kleinteiliger entwickelt, sagt Brückmann. Erfreulich sei, dass nun auch die heimische Solartechnik-Firma Groß am Sandershäuser Berg eine Anlage zur Wasserstoffproduktion plane. „Damit stünde Niestetal an der Spitze dieser Bewegung im gesamten Raum Kassel“, sagte Brückmann.

Personal

Vor allem in den Kindergärten habe sich die Personalsituation nun verbessert. „Seit Mitte 2022 hatten wir zehn neue Einstellungen, nach den Sommerferien 2023 werden neun weitere Mitarbeiter hinzukommen.“