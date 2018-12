Niestetal hält an Plänen für neues Schwimmbad fest

So soll das neue Niestetaler Schwimmbad einmal aussehen: Aktuell hält die Gemeindepolitik an dem Projekt weiter fest. Das Bad soll bereits Ende 2020 an der Heiligenröder Straße direkt neben der A7 in Betrieb gehen. Es dient als Ersatzneubau für das marode Wichtelbrunnenbad an der Hugo-Preuß-Straße.

© Infranet