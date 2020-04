Niestetaler Talent Sophia Klee bleibt in der Bundesliga

Nach dem Rückzug des Tus Bad Driburg aus der Bundesliga hat Sophia Klee einen neuen Verein gefunden. Das Tischtennis-Talent des SC Niestetal wechselt zum ESV Weil.

Keine zwei Wochen nach dem Rückzug des Tus Bad Driburg aus der Bundesliga hat Sophia Klee einen neuen Verein gefunden. Das Tischtennis-Talent des SC Niestetal schlägt in der Saison 2020/21 für den ESV Weil auf. Der südbadische Verein im Drei-Länder-Eck mit der Schweiz und Frankreich stieg als Zweitliga-Vizemeister erstmals ins Oberhaus auf. „Ich freue mich sehr, dass ich trotz der fortgeschrittenen Zeit noch einen Platz in einem Erstligateam gefunden habe“, ssagte die 16-Jährige strahlend, die einen Einjahresvertrag unterschrieb.

Serge Spiess, sportlicher Leiter beim ESV Weil, war bei der Bekanntgabe des Wechsels sehr zufrieden. „Uns ist ein Coup der besonderen Art gelungen. Sophia spielt für ihr Alter überragendes Tischtennis. Sie ist für unser Team eine große Verstärkung.“

Beim Vizemeister aus Bad Driburg zeigte Klee in der abgelaufenen Spielzeit überragende Leistungen und gewann elf ihrer fünf Einzel im unteren Paarkreuz. „Auch bei meinem neuen Verein möchte ich eine positive Bilanz erreichen.“ Da in der kommenden Spielzeit wieder eine Playoff-Runde im Bundesliga-Oberhaus gespielt wird, möchte das SC-Eigengewächs mindestens den sechsten Platz erreichen. Lediglich sieben Teams gehen an den Start. Bad Driburg steht aufgrund des Rückzugs nach dem Meldetermin am 15. März als einziger Absteiger bereits jetzt fest.