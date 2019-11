Unfall bei Niestetal: Fahrzeuge frontal kollidiert - zwei Verletzte

Bei Niestetal sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen - beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Schwerer Unfall in Niestetal: Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen - Fahrer mussten von den Rettungskräften befreit werden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der Niestetalstrasse in Niestetal. Aus bisher nicht geklärter Ursache sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden in Ihrem Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Während ein Fahrer über die Frontscheibe gerettet werden konnte, musste bei dem zweiten Beteiligten die Fahrertür mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht, die andere schwer verletzt. Beide wurden nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert.

Straße war komplett gesperrt

Die Feuerwehr musste neben der Befreiung der Unfallbeteiligten die Unfallstelle ausleuchten. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Niestetal, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei. Die Straße musste während der gesamten Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Von HessennewsTV