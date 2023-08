Sonnenstrom für die Industrie: SMA und Städtische Werke schließen neuartigen Liefervertrag ab

Von: Boris Naumann

Die PV-Freiflächenanlage in Niederhohe bei Eschwege wurde von den Projektentwicklern Michael Nölke (Waldkappel) und Dirk Diegel (Eschwege) realisiert. Betrieben wird sie von Björn Groß, dem Geschäftsführer der Niestetaler Firma Energiesysteme Groß. SMA bezieht nun den dort produzierten Sonnenstrom für den Eigenbedarf. © Energiesysteme Groß

In Sachen klimafreundlicher Stromversorgung gehen der Niestetaler Solartechnikhersteller SMA und die Städtischen Werke Kassel neue Wege.

Niestetal – Beide Seiten haben jetzt einen langfristigen Stromliefervertrag (engl. Power-Purchase-Agreement, kurz PPA) unterschrieben, den es in dieser Form in Deutschland noch nicht so häufig gibt.

Dieser Vertrag sorgt dafür, dass auch ein großer Industriebetrieb wie SMA ohne jegliche Lieferschwankungen und Unsicherheiten stets kontinuierlich eine konstant große Strommenge erhält – und zwar Strom ausschließlich aus nachhaltigen Quellen, zum großen Teil regional und das über zehn Jahre hinweg immer zum gleichen Preis.

SMA: Eigener Strom von 4,2 Hektar großen Freifläche

Dafür bezieht SMA eigens die gesamte Stromproduktion aus einer 4,2 Hektar großen 5,75 Megawatt-PV-Freiflächenanlage in Niederhohe bei Eschwege.

Die Städtischen Werke Kassel übernehmen diesen Strom und liefern ihn als aufbereitetes Stromprodukt an SMA als Endverbraucher zurück. Aufbereitet bedeutet dabei, dass alle PV-typischen wetter-, tages- und jahreszeitabhängigen Schwankungen von den Städtischen Werken weggeglättet werden.

Einen langfristigen Stromliefervertrag unterzeichneten jetzt (von links) Michael Maxelon (Vorstandsvorsitzender Städtische Werke Kassel), Barbara Gregor (SMA-Finanzvorständin) und Olaf Hornfeck (Vorstandsmitglied Städtische Werke Kassel). © Boris Naumann

Das wird dadurch geleistet, dass die Städtischen Werke inzwischen auf eine Vielzahl von regenerativen Stromquellen (eigene und zertifizierte Quellen vom Strommarkt) zurückgreifen und damit Ertragsengpässe aus der PV-Anlage in Niederhohe auffangen können – zum Beispiel mit Strom aus Windkraft, aus der Biogas- und der Müllverbrennung und der Wasserkraft. Denn eine dieser Quellen liefert immer Strom. Produziert die PV-Anlage in Niederhohe dagegen zu viel Strom, wird dieser möglichst gewinnbringend von den Stadtwerken für SMA verkauft.

„Um all das leisten zu können, haben wir die notwendigen Experten und die notwendige Technik“, erklärte gestern Olaf Hornfeck, Vorstandsmitglied bei den Städtischen Werken, bei einem Besuch im Niestetaler SMA-Werk am Sandershäuser Berg. Das Know-how sei Grundlage dafür, dass derartige PPA-Lieferverträge geschlossen werden könnten – künftig auch für andere Firmen in der Region mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. „SMA ist hierbei das fortschrittlichste Unternehmen in der ganzen Region“, ergänzte Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Städtischen Werke.

PPA-Vertrag: SMA und Städtische Werke kooperieren

Für SMA selbst kommt diese Möglichkeit, ein PPA-Vertrag abzuschließen, wie gerufen. Schon immer ist der Solartechnikhersteller interessiert daran, seine Produktion so klimaneutral und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Tatsächlich vermag die PV-Anlage in Niederhohe nun etwa ein Drittel des gesamten Strombedarfs von SMA am Hauptstandort in Niestetal und Kassel zu decken.

Der Rest wird aus regenerativen Quellen hinzugekauft. „Seit 2020 wird unser Hauptstandort zu 100 Prozent mit klimaneutralem Strom versorgt“, sagt SMA-Finanzvorständin Barbara Gregor. Dass der PV-Strom aus Niederhohe nicht zuletzt auch in der Region erzeugt wird, ist für beide Vertragspartner das i-Tüpfelchen. „Die Wertschöpfung bleibt damit in Nordhessen“, sagte Maxelon. Auch in Zukunft wollten die Städtischen Werke große PV-Projekte für andere Groß- und Industriekunden entwickeln. „PPA-Verträge sind für uns wichtig, um der heimischen Wirtschaft beim Weg weg vom Kohlestrom die passenden Angebote machen zu können.“ (Boris Naumann)