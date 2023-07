Straßenschäden durch Glasfaserausbau: Niestetal setzt Goetel Reparatur-Frist

Von: Boris Naumann

Teilen

Glasfaserausbau, wie er nicht laufen sollte: Schon seit vielen Monaten sorgen infolge des Glasfaserausbaus durch die Goetel Schlaglöcher und schlecht verschlossene Gehwege in Sandershausen für Ärger. © Boris Naumann

Eine Menge Ärger handelt sich die Firma Goetel inzwischen ein. Seit Ende 2019 ist sie damit beschäftigt, in Sandershausen den Glasfaserausbau umzusetzen.

Niestetal –Viele Hausanschlüsse und auch ein Glasfaserkabel wurden inzwischen gelegt – vor allem im nördlichen Ortsteil.

Jedoch bleiben als Kollateralschaden bis heute zig dürftig gesicherte Baulöcher sowie provisorisch mit Schotter geflickte Straßen und Gehwege zurück – was immer wieder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führt und die Grenze der Zumutbarkeit für die Anwohner längst überschritten hat.

Jetzt greift die Gemeinde Niestetal durch. Sie setzt Goetel eine Frist, die durch den Glasfaserausbau entstandenen, mitunter schweren Schäden im Verkehrsraum zu beseitigen. Tut die Goetel das bis Ende September nicht, geht die Gemeinde Niestetal in Ersatzvornahme. Das bedeutet: Sie beauftragt selbst ein Bauunternehmen, das die Straßenschäden beseitigt und schickt die Rechnung dann an die Goetel. Entsprechende Beschlüsse dafür fasste jetzt am Donnerstagabend die Niestetaler Gemeindevertretung – und zwar einstimmig und ohne lange Diskussionen.

Rund 500 000 Euro werden dafür als überplanmäßige Aufwendung bereitgestellt. Die Gegenfinanzierung soll durch die Vollstreckung einer betragsgleichen öffentlich-rechtlichen Forderung mit Ausgleich durch die Firma Goetel erfolgen. Mit Blick auf die Gehwege sollen bei der Reparatur Pflastersteine statt Asphalt verwendet werden. Auch hier stellt die Gemeinde 100 000 Euro bereit.

Klare Worte fand Bürgermeister Marcel Brückmann: „Die Bauleistungen von Goetel sind ein Ärgernis“. In vielen Teilen Sandershausens sei die Situation gefährlich und desaströs, es habe bereits zwei Unfälle gegeben, Fußgänger und Radfahrer bangten um ihre Gesundheit, Autofahrer um ihre Felgen. „Der Geduldsfaden der Anwohner ist am Ende“, sagte Brückmann. „Mit Goetel haben wir nicht gerade das beste Unternehmen erwischt“.

Dem pflichtete CDU-Fraktionschef Erich Schaumburg uneingeschränkt bei, warf aber ein, dass andere Anbieter auch nicht unbedingt besser seien. „Die Goetel könnte ihr Gebaren damit wieder gutmachen, dass auch Heiligenrode Glasfaser bekommt, auch wenn dort die Akquise-Quote noch nicht erreicht ist“, schlug Schaumburg vor.

Kai Bartling, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sprach von Goldgräberstimmung, die inzwischen längst verflogen sei, WiN-Fraktionschef Werner Weißenborn verwies darauf, den Druck nicht nur auf Goetel sondern auch auf die dahinter stehenden Investoren zu erhöhen. Jannik Donner, Fraktionsmitglied der SPD, erklärte, dass seitens der Sozialdemokraten sogar eine noch härtere Gangart gegen die Goetel wünschenswert gewesen wäre. „Wir können aber die Bedenken der anderen Fraktionen bezüglich rechtlicher Grauzonen durchaus verstehen“.

Tatsächlich hatte die Gemeinde Niestetal die Firma Goetel schon mehrfach dazu aufgefordert, die durch den Glasfaserausbau entstandenen Schäden zu beseitigen – zuletzt im März 2023. Der darin festgelegte Fertigstellungstermin (31. Mai) wurde von Goetel jedoch ignoriert. Daraufhin ordnete am 20. Juni die Verwaltung die Beseitigung der Schäden bei gleichzeitiger Androhung der Ersatzvornahme an. Kurz darauf antwortete die Goetel, dass sie ihre Arbeiten wieder aufnehmen werde. 8Boris Naumann)