Wolle ist ihr Ein und Alles - Niestetalerin stellt Turnschuhe für Säuglinge her

Ihre Leidenschaft ist die Handarbeit: Regine Matthes stellt am liebsten Mini-Turnschuhe für Säuglinge her.

Seit ihrem 15. Lebensjahr hat Regine Matthes ihr Herz an das Handarbeiten verloren. Jede freie Minute investiert die 52-Jährige aus Niestetal ins Stricken, Häkeln und Sticken.

Auch auf Reisen hat die Sandershäuserin ihre Wolle immer dabei. „Das Handarbeiten ist mein Ausgleich zur Arbeit“, sagt Matthes, die als Angestellte im Möbelhaus Finke (Höffner) arbeitet. Es sei für sie wie eine Sucht. „Wenn man einmal damit angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören“, verrät sie.

Eine Zeit lang hat die 52-Jährige hauptsächlich Strümpfe und Babyschuhe hergestellt, die sie mithilfe ihres Arbeitgebers im Möbelhaus verkaufen durfte. Den Erlös spendete sie an die „Kleinen Riesen“.

Im Sommer 2017 hat Regine Matthes dann durch eine Bekannte die Baby-Chucks für sich entdeckt. „Diese Mini-Turnschuhe zu häkeln, ist sehr abwechslungsreich, weil man viele verschiedene Schritte beachten muss und sie von den Farben her eine große Vielfalt bieten“, sagt sie. Mittlerweile hat Matthes 260 Paar dieser speziellen Schuhe hergestellt. Pro Paar benötigt sie rund sechs Stunden. Einige von ihnen hat sie zuhause in einer Glasvitrine ausgestellt.

+ Vielseitige Kreationen: Einige ihrer Chucks hat Regine Matthes zuhause in einer Glasvitrine ausgestellt. © Tina Hartung

Andere wiederum verkauft sie für 15 Euro pro Paar. Ums Geld geht es ihr allerdings nicht dabei, sondern „ums Herstellen“, wie sie berichtet. Matthes häkelt auch auf Bestellung. „Wenn jemand eine besondere Farbe oder Chucks mit eingesticktem Namen haben möchte, ist das auch kein Problem“, sagt die Hobbykünstlerin. Sie mache fast alles möglich, was von ihren Kunden gewünscht ist. Kein Wunder – in ihrer Handarbeitsschublade befinden sich rund 150 Knäuel Wolle in verschiedenen Farben.

Besonders beliebt seien Sport-Chucks mit Logos des BVB oder Bayern München, sagt sie. Viele junge Mütter und Väter kauften die handgearbeiteten Schuhe, um mit ihren Babys im Partnerlook zu gehen. An einen Auftrag erinnert sich die Sandershäuserin besonders gerne. „Einmal hatte ich eine Bestellung über rote Chucks, weil die Eltern des Kindes in rot geheiratet haben“, berichtet sie. Mittlerweile hat Regine Matthes auch einen Katalog mit verschiedener Wolle und Farben erstellt.

+ Beliebt: Besonders gut lassen sich Sport-Chucks von Fußballvereinen, wie vom BVB, verkaufen. © Tina Hartung

Die Chucks sind übrigens alle aus reiner Baumwolle hergestellt und können gut gewaschen werden. Das Handarbeiten hat Regine Mattes mit 15 Jahren von ihrer Mutter gelernt. „Ich kannte sie überhaupt nicht ohne ihre Stricknadeln“, verrät sie. Alles was sie heute könne, hätte ihre Mutter ihr im Laufe der Jahre beigebracht. „Sie hat mich sehr gefördert“, betont die 52-jährige Niestetalerin. Jetzt kann sie ihre Mutter verstehen, denn ohne ihre Wolle würde Regine Matthes niemals irgendwo hinfahren.

Kontakt:Tel. 05 61/52 50 22