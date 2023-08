Noch immer wenig Frauen in Einsatzabteilungen der Feuerwehren

Feuerwehr

+ © Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa Vor allem in Berufsfeuerwehren ist der Anteil der Frauen noch gering. In Kassel liegt er bei zwei Prozent. © Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

Es gibt sie, aber sie sind noch immer wenig vertreten: Feuerwehrfrauen. Warum das so ist, wo ihr Anteil steigt und warum er noch steigen sollte, darüber sprechen Wehrleute aus dem Landkreis.

Kreis Kassel – Auch wenn es nicht mehr als Besonderheit gilt, dass Frauen in Einsatzabteilungen von Feuerwehren sind: Ihr Anteil ist immer noch gering. Von insgesamt 3517 Einsatzkräften im Landkreis sind 555 Frauen. Das entspricht 16 Prozent. In den freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kassel liegt der Anteil bei 21 Prozent. Am wenigsten sind sie in der Kasseler Berufswehr vertreten: Sieben der 284 Einsatzdienststellen sind von Frauen besetzt, also nur zwei Prozent.

„Diese Zahlen repräsentieren nicht annähernd die Gesellschaft“, sagt Ralf Ritter, stellvertretender Gemeindebrandinspektor aus Fuldatal. Auch Kreisbrandinspektor Sebastian Mazassek findet, dass es der Feuerwehr gut stehen würde, den Anteil zu steigern. Frauen sind „ein wichtiger Faktor im Einsatzgeschehen“, sagt er. Sie hätten oft ein anderes Grundverständnis für Leid von Betroffenen.

Wenigstens auf ein Drittel sollte der Frauenanteil unter Einsatzkräften steigen. So hoch ist er nämlich in den Kinder- und Jugendwehren.

„Aber nicht alle junge Frauen wechseln in die Einsatzabteilung“, sagt Mazassek. Warum das so ist, ließe sich nur mutmaßen. Erhebungen dazu gebe es keine.

Noch seltener sind Frauen auf Führungsebenen vertreten. Laut Kreisbrandinspektor gibt es im Landkreis keine Chefin von kommunalen Wehren, also keine Gemeindebrandinspektorin. Auf Stellvertreterposten hingegen gibt es auch Frauen. Einigen Ortsteilwehren stehen Frauen als Wehrführerinnen vor, etwa in Trendelburg.

An der Landesfeuerwehrschule mit Hauptsitz in Kassel spiegelt sich dieses Bild wider. „Wir waren früher ein reiner Männerbetrieb“, sagt Direktor Erwin Baumann. 2011 startete die erste Ausbilderin, mittlerweile sind es sieben von 55. Auch an den Lehrgängen nehmen immer mehr Frauen teil, bei acht Prozent lag ihr Anteil in den letzten drei Jahren im Durchschnitt. In rund 20 Prozent der Feuerwachen im Kreis fehlen noch immer getrennte Duschen und Umkleiden. Darin sieht Mazassek aber kein allzugroßes Problem. Die effektivste Werbung für mehr Frauen in Wehren seien die aktiven Feuerfrauen.

Ausbilderin zum Thema Frauen in der Feuerwehr: „Es ist noch viel Lobbyarbeit nötig“

Über die Gründe und Wirkung von wenig Frauen in Feuerwehren haben wir mit Franziska Seeger gesprochen. Die 30-Jährige aus Knickhagen ist Ausbilderin an der Landesfeuerwehrschule im Bereich ABC-Gefahrenstoffe.

+ Franziska Seeger: Kreisjugendfeuerwehrwartin und Ausbilderin an der Landesfeuerwehrschule in Kassel. © Amira El Ahl

Wieso sind immer noch so wenig Frauen in der Feuerwehr?

Viele wissen gar nicht, was wir machen. Dann fragen Sie sich: Kann ich das als Frau? Lachen mich die Männer aus? Aber man muss auch unterscheiden, in den Jugendfeuerwehren sind teilweise mehr Mädchen als Jungs. Die Frage ist: Warum kommen nicht alle in die Einsatzabteilung? Ich denke, das hat mit der Lebensvorstellung zu tun. Irgendwann stehen vielleicht Kinder und dadurch weitere Verpflichtungen an.

Warum ist das heute noch ein Problem?

Naja, mit Beginn der Schwangerschaft sind Frauen dann mindestens ein Jahr nicht im Dienst. Manche verlieren dann das Interesse, wiederzukommen. Die Feuerwehr ist so schnelllebig, es gibt so viel Neues, das müsste man sich dann alles wieder aneignen.

Was müsste denn passieren, damit die Feuerwehr für mehr Frauen attraktiv wird?

Es ist noch viel Lobbyarbeit nötig. Auch bei der Dienstkleidung für Frauen darf sich noch etwas ändern. Da gibt es oft nur Herrenschnitte. Wenn Frauen nicht mal passende Kleidung haben, haben sie vielleicht keine Lust. Aber auch da hat sich mittlerweile schon einiges getan.

Welche Klischees halten sich denn hartnäckig?

Mittlerweile eigentlich gar keine mehr, weil Frauen dafür gesorgt haben, dass sich die Klischees nicht bewahrheitet haben. Feuerwehrfrauen sind heute in der Gruppe schnell integriert. Als ich vor zwölf Jahren den Einsatzdienst in Fuldatal-Knickhagen angefangen habe, hieß es von Kameraden noch oft: „Ich mach das mal schnell für dich.“ Aber Männer haben mittlerweile festgestellt: Frauen haben auch was drauf. Manche werden zwar auch bei uns in den Lehrgängen am Anfang noch belächelt, aber das legt sich schnell.

Denken Sie, Frauen müssen sich in der Feuerwehr mehr beweisen?

Eigentlich ist es genau andersherum. Männer strengen sich mehr an, weil sie beweisen wollen das sie besser sind. Ich bin mal nach einem Einsatz gefragt worden, warum ich das als Frau mache. Daraufhin hab ich den Mann zu unseren Übungsdiensten eingeladen und seitdem ist er in der Feuerwehr. Dieser freundliche Wettkampf hält die Wehren lebendig, weil jeder dadurch besser wird. Gibt es nur Frauen oder nur Männer in der Feuerwehr, ist die Mentalität eine andere. Sind beide vertreten, haben sie oft Verständnis füreinander und sehen sich im besten Fall als eine Feuerwehr.