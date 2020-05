Polizei beendet Alkoholfahrt auf der A 49

Mehrere Verfahren eingeleitet

Baunatal – Eine Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf der A 49 hat am Sonntag eine Streife der Polizeiautobahnstation beendet. Die Beamten waren in Höhe Baunatal-Süd auf einen Schlangenlinien in Richtung Marburg fahrenden VW Golf aufmerksam geworden und hätten den Wagen gegen 14.50 Uhr aus dem Verkehr gezogen.