Die größte nordhessische Automobilausstellung ist Anfang Mai in der City Baunatals

Dazu kommt noch jeweils ein Händler mit Wohnmobilen, Fahrrädern und neu in diesem Jahr auch ein Quadhändler. „Markenvielfalt erleben“ ist zurecht der Slogan der Ausstellung – die Besucher können von Händler zu Händler schlendern und sich unverbindlich über die neuesten Modelle und Dienstleistungen informieren lassen. Was sonst nur mit großem Aufwand beim Besuch der einzelnen Autohäuser möglich wäre macht Baunatal möglich – durch die City schlendern und dabei den Überblick über die automobile Entwicklung des Jahres zu bekommen.

Schon seit einigen Jahren ist auf der Automobilausstellung das Thema e-Mobilität vertreten – wegen dem gewachsenen Besucherinteresse gibt es in diesem Jahr einen Extrabereich auf der Friedrich-Ebert-Allee für alle Fragen rund um das Thema elektrisch fahren.

Vielfältig sind die Programmpunkte zum Schlendern, Verweilen und Fachsimpeln für die gesamte Familie: Ein buntes Bühnenprogramm auf der Rathaustreppe, der „CAR-Walk“ auf dem roten Teppich mit den neuesten Automodellen oder Quads, Kinder-Karussell und Essenstände und verkaufsoffenen Sonntag in der City.

Die Fotoaktion #sportinbaunatal, die am 4.5.2019 möglichst viele Baunataler dazu aufruft, ihre sportlichen Fotos auf Instagram und Facebook unter dem Hashtag zu posten wird auch als Thema auf der Automobilausstellung auftauchen: zusammen mit einem Sportverein wird in der Straße „An der Stadthalle“ ein Bewegungs- und Sportangebot für Familien geboten, wo auch noch live ein Foto für #sportinbaunatal gemacht werden kann. Dazu kommt, dass auch einige der beteiligten Autohäuser das Sportthema an ihren Ständen aufnehmen werden.