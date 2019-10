Pro Platz bis zu 300.000 Euro: Umrüstung der Kunstrasenflächen wird wohl teuer

Kunstrasenplätze könnten Kommunen bald viel Geld kosten: Je nachdem, wie die EU entscheidet, müssen die Kommunen als Träger bald ihre Plätze so umrüsten, dass sie kein Granulat mehr als Füllstoff enthalten. Dafür wird laut EU gerade geprüft, welche umweltfreundlicheren Materialien sich anbieten. Unser Symbolbild entstand auf dem Kunstrasenplatz neben dem G-Platz an der Damaschkestraße.

Kunstrasenplätze könnten Kommunen künftig große Investitionen abverlangen. Zwischen 250.000 und 300.000 Euro könne es pro Platz kosten, den Füllstoff Granulat gegen einen umweltfreundlicheren auszutauschen.

Das teilte der Kreisausschuss auf einen Berichtsantrag der Linken-Kreistagsfraktion mit. Die Linken hatten das Thema mit Blick auf die Kreistagssitzung am Mittwoch, 30. November, aufs Tableau gebracht. Ihre Fragen: Wie viele Plätze gibt es und welches Füllmaterial ist auf ihnen verbaut? Wer ist Träger und wie viel Geld würde eine Sanierung pro Platz kosten? Hintergrund ist ein Vorstoß der Europäischen Union.

Sie prüfe derzeit und bis Anfang 2020, ob beispielsweise Kork oder Kokosnussfasern statt des Granulats eingesetzt werden können. Diese Nachricht sorgte im Juli für Sorgen bei Kommunen als Träger der Freizeiteinrichtungen und gleichermaßen bei Vereinen. Kosten und Auswirkungen auf den Sportbetrieb waren unklar.

Laut der Antwort des Kreisausschusses sind drei Kunstrasenplätze in kreiseigener Hand. Auf allen drei Plätzen komme ein umweltverträglicher Kunststoff zum Einsatz. Die Flächen sollten aber ohnehin im Jahr 2021 saniert werden, „so können wir uns direkt an EU-Vorgaben halten“, sagt Kreissprecher Harald Kühlborn auf Anfrage. Für den Kreis wäre eine Neuregelung also nicht tragisch. „Zumal wir Mini-Plätze haben, bei denen eine Umrüstung pro Platz mit 20 000 Euro nicht ganz so teuer ist.“

Bei den Kommunen sehe das allerdings anders aus. Auch wenn die EU eventuell eine längere Umbauzeit erlaube. In kommunaler Hand sind laut Kreisausschuss 15 Plätze. Acht betreibt die Stadt Baunatal, drei seien in Lohfelden und jeweils einer in Habichtswald, Kaufungen, Niestetal und Vellmar. Müssten die Plätze umgerüstet werden, seien – wie geschrieben – große Summen von Nöten.

Dennoch begrüßt die Linke-Kreistagfraktion das Vorhaben der EU. „Man kann das Thema heute nicht mehr einfach wegdiskutieren“, sagt der Fraktionsvorsitzende Dr. Christian Knoche. Schließlich mache das Granulat auf Kunstrasenplätzen in Deutschland jährlich rund 10 000 Tonnen Mikroplastikmüll aus. Wind und Wetter trügen die Kleinteile in Gewässer und auf Felder.

„Jetzt wollten wir uns über die Flächen vor Ort schlau machen“, begründet Knoche den Berichtsantrag an den Kreisausschuss. Überall werde übers Klima gesprochen, da ziehe das Kostenargument nicht mehr. Die Fraktion prüfe nun, ob sie das Thema in einem Antrag im Kreistag einbringt.