Neu gegründete Bürgerinitiative protestiert gegen Bergshäuser Brücke

Von: Boris Naumann

Teilen

Nur zehn von 103: Die neu gegründete Bürgerinitiative „Keine Autobahnbrücke durch den Söhrewald“ möchte den um etwa 700 Meter nach Süden verschobenen Neubau der Bergshäuser Brücke verhindern. Mit von der Partie sind Sonja Schulz (hockend), Barbara Schweiger (4. von links), Daniela Kerssen (7. von links), Anja Hentschel (8. von links) und Angelika Schinkel (rechts). © Boris Naumann

Es regt sich Widerstand gegen den geplanten Neubau der Bergshäuser Brücke (A 44) südlich von Bergshausen. Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich „Keine Autobahnbrücke durch den Söhrewald“ nennt und inzwischen schon über 100 Mitglieder zählt. Die Gründungsversammlung fand am 7. Juni in Denn-/Dittershausen statt.

Kreis Kassel – Die meisten der Mitglieder kommen aus Denn-/Dittershausen, Bergshausen, Dörnhagen und Kassel. Vertreten sind auch Anwohner des Guts Freienhagen, der Reiterhof wäre vom Neubau der Bergshäuser Brücke besonders stark betroffen. Der Kontakt zu den Anwohnern der Sperrsiedlung am Ost-Ufer der Fuldaschleife werde noch gesucht, heißt es.

Ziel der Initiative ist es, den geplanten Neubau der Bergs-häuser Brücke rund 700 Meter weiter südlich vom jetzigen Standort in Kombination mit dem kompletten Neubau des Autobahndreiecks Kassel-Süd im Wald der Söhre zu verhindern (Variante 3, siehe Hintergrund). Stattdessen, so die Initiative, solle die bereits vorhandene Infrastruktur – also das schon bestehende Autobahndreieck Kassel-Süd – weiter genutzt werden und die neue Brücke an die gleiche Stelle der alten Brücke gesetzt werden (Variante 1) – „allerdings ohne dabei eine weitere Belastung der dort lebenden Bergshäuser herbeizuführen“, heißt es.

„Wir fordern noch einmal eine gewissenhafte Prüfung der bisher diskutierten Varianten“, erklären unisono die Mitglieder der Initiative. Mit dabei sind unter vielen anderen die Umweltpädagogin Sonja Schulz (Bergshausen), die Diplom-Biologin Daniela Kerssen (Gut Freienhagen), Anja Hentschel, Angelika Schinkel und Barbara Schweiger (alle aus Dennhausen). Ein offizieller Sprecher wurde von der Initiative noch nicht bestimmt.

Vor allem die Süd-Variante (Variante 3), die seit Februar 2020 offiziell als Vorzugsvariante gehandelt und von der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) im Detail geplant wird, müsse noch einmal mit Blick auf Natur- und Umweltzerstörung, auf Klimafolgen und die Kosten-Nutzen-Relation neu untersucht werden. So sei die extreme Belastung weiterer Ortschaften durch Lärm und Abgase nur die eine Seite.

„Die Steilwand der Fuldaschleife wird den Schall von der Brücke genau in Richtung Denn-/Dittershausen reflektieren.“ Darüber hinaus spielten Siedlungsbereiche wie der Reiterhof Gut Freienhagen und die Sperrsiedlung unten an der Fulda bei den Betrachtungen keine Rolle. „Dem Reiterhof droht das komplette Aus, weil die Trasse voraussichtlich unmittelbar am Hof vorbei führen wird.“ Andererseits seien die Naturzerstörungen durch den Bau des neuen Autobahnkreuzes in der Söhre und der Flächenverbrauch von 20 Hektar Wald nicht akzeptabel. Der Flächenverbrauch bedeute Lebensraumverlust inmitten eines EU-Vogelschutzgebietes.

„Auch geht es um viele weitere Arten wie Rehe, Füchse und Feldhasen, die nicht unter Schutz stehen“, sagen die Initiatoren. Allein 13 von 15 heimischen Fledermausarten kämen in diesem Areal der Söhre vor. Doch werde im Zuge der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich nur die besonders geschützte Bechsteinfledermaus eine Rolle spielen.

Zu berücksichtigen sei zudem das Biber-Vorkommen an der Fulda. So existiere keine 50 Meter von einem geplanten Brückenpfeiler entfernt eine Biberburg in der Uferböschung. „Diese Biberburg wurde bereits vom Regierungspräsidium Kassel in Augenschein genommen und als Haupt-Behausung im dortigen Biberrevier an der Fuldaschleife qualifiziert.“

Nicht zuletzt sieht die Bürgerinitiative rechtliche Probleme. „So ist der Neubau der Bergshäuser Brücke Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030. Der ist jedoch mit Blick auf die Prüfung von Umweltauswirkungen laut eines Gutachtens formell EU-rechtswidrig und bei Fragen des Klimaschutzes materiell verfassungswidrig.“ Selbst das Bundesumweltamt sehe in einer Bewertung des Bundesverkehrswegeplans 2030 erhebliche Mängel bei der Umweltprüfung.

Alles in allem spreche zu viel gegen die Süd-Variante. „Der Neubau muss, so wie er sich jetzt darstellt, gestoppt werden.“ (Boris Naumann)