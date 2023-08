Zu viel Wasser für den Weizen: Qualität hat unter langer Regenperiode gelitten

Von: Michaela Pflug

Gräulich statt goldgelb: Die lange Regenperiode führt nicht nur bei Menschen zu lang anhaltender Blässe, auch der Weizen hat aktuell eine eher untypische Farbe. © Michaela Pflug

Kaum kommt die Sonne raus, sind auch die Mähdrescher unterwegs. Die seit Ende Juli anhaltende Regenperiode hatte für Stillstand bei der Ernte gesorgt.

Kreis Kassel – Es ist zu feucht. Darunter leidet die Qualität, sind sich der Kreisbauernverband Kassel und Kreislandwirt Jörg Kramm einig.

„Geduld begleitet uns schon das ganze Jahr“, so Reinhard Schulte-Ebbert vom Kreisbauernverband. Auf einen kühlen Frühling mit erfreulicher Regenmenge folgte im Mai eine Trockenperiode. Einigen Pflanzen ging wortwörtlich der Saft aus, in der wichtigen Phase der Kornfüllung fehlte Feuchtigkeit. Die Niederschläge kamen für das Getreide viel zu spät. Oder sie waren zu heftig, wie der Hagel, der im Juni an einigen Orten wie etwa Naumburg oder Ahnatal große Schäden anrichtete.

Weizen ist im Landkreis eine besonders wichtige Feldfrucht, etwa auf einem Drittel der Flächen wird er laut Schulte-Ebbert angebaut. Jörg Kramm, der auch im Vorstand des Regionalbauernverbandes Kurhessen ist, geht davon aus, dass im Norden des Landkreises noch deutlich mehr als die Hälfte der Weizenfelder nicht abgeerntet ist, im Südkreis lief es etwas besser.

Macht sicht Sorgen um die Qualität: Landwirt Sascha Kaiser auf einem seiner Felder bei Rengershausen. © Pflug, Michaela

Der Regen, die oft schnellen Witterungswechsel haben zu Verzögerungen in den üblichen Abläufen gesorgt, sagt Kramm. „Man kommt nicht in den richtigen Rhythmus.“ Bei der Weizenernte seien lange Arbeitstage üblich, das geht bei Regen aber nicht. „Aktuell nutzen die Bauern jedes kleine Zeitfenster“, sagt Schulte-Ebbert. Wer feucht ernte, müsse im Lager trocknen, das sei bei den hohen Energiepreisen eine teure Angelegenheit.

Teilweise drohe der Weizen in den Ähren zu keimen, erklärt Schulte-Ebbert. Die Quantität möge okay sein. Aber: „Je länger er im Regen steht, umso mehr sinkt die Qualität“, sagt Kramm. Die einträgliche Backweizenqualität werde es kaum noch geben. Aber – und da sind sich beide einig: „Nach der Ernte ist vor der Ernte.“ Angesichts zunehmender Trockenheit sei es für das nächste Jahr gut, dass die Böden die Chance hatten, viel Wasser aufzunehmen, sagt Kramm.

Wie Weizen aussieht, der zu viel Regen abbekommen hat, sieht man auf dem Feld des Baunataler Landwirts Sascha Kaiser. Statt goldgelb ist das Weizenfeld hinter seinem Stall in diesem Jahr eher gräulichgelb. Zu viel Regen. „Die Qualität wird nicht besonders sein, also keine Backweizenqualität.“ Da er das Getreide als Futtermittel für seine Tiere nutzt, ist das für ihn weniger schlimm als für manchen Kollegen. „Durch die Feuchtigkeit steigt aber auch die Pilzbelastung, das ist für die Schweine auch nicht gut.“ Trotzdem ist er froh, dass hier bei Rengershausen überhaupt so viel wächst, denn auf seinen Feldern bei Altenritte und Nordhausen hat es ihm teils buchstäblich die Weizen-, Raps- und Gerstenernte verhagelt.

So sieht eine Ähre aus, die im Wasser gelegen hat: Die Körner sind am Halm gekeimt. © Pflug, Michaela

Allerdings gibt es auch Profiteure des Regens – Mais oder Zuckerrüben etwa. Bei denen erwarten die Landwirte eine gute Ernte, sagt Kreislandwirt Jörg Kramm. „Auch beim Grünland sieht es gut aus.“ Eine Einschätzung, die Reinhard Schulte-Ebbert teilt. „Die Ernte der Wintergerste im Landkreis konnte vor der Regenperiode abgeschlossen werden, allerdings mit kaum durchschnittlichen Ergebnissen“, so Schulte-Ebbert. Kramm merkt an, dass es je nach Lage innerhalb des Landkreises bei der Ernte große Unterschiede gebe, Wetterereignisse unterschieden sich mitunter schon innerhalb weniger Kilometer deutlich in ihrer Stärke.

So sei es im Hofgeismarer Becken etwa bei der Gerste zufriedenstellend gelaufen. Überhaupt habe man im Nordkreis diesmal mehr Glück gehabt und sei vom Hagel im Juni zumeist verschont geblieben. Beim Raps sind sich die beiden wieder einig, „es war durchschnittlich“. Nun heiße es nach vorne blicken. „Für die weitere Ernte brauchen wir nun eine beständige Trockenphase, auch um die bevorstehende Aussaat vorzubereiten und den Boden entsprechend bearbeiten zu können“, sagt Schulte-Ebbert. (Michaela Pflug)

Landwirtschaft und Klimaschutz gehören zusammen Von Vorwürfen, dass sich Landwirte dem Naturschutz verwehren, hält Verbandschef Reinhard Schulte-Ebbert nichts. „Landwirten liegt der Klima- und Naturschutz am Herzen, denn es ist ihre Lebensgrundlage. Allerdings ist die Hauptaufgabe die Herstellung von Lebensmitteln.“ Wichtig sei deshalb, dass die Politik auf Kooperation mit der Landwirtschaft setze und nicht auf ordnungsrechtliche Vorgaben. Die Landwirtschaft sei Teil der Lösung.