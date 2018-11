Radwege in Espenau werden teurer

So wie hier soll es bald auf allen Radwegen in Espenau aussehen: Im Sommer wurde der Radweg zwischen Hohenkirchen und Simmershausen neu asphaltiert. Diese Investition wurde vom Landkreis Kassel gefördert – anders als die jetzt geplante Erweiterung des Radwegenetzes in Espenau. Von links: Uwe Koch, Leiter des Fachdienstes für Verkehr und Sport des Landkreises, Espenaus Bürgermeister Carsten Strzoda und Stefan Arend, Radverkehrsbeauftragter des Landkreises Kassel.

Espenau. Die Gemeinde Espenau möchte ihr Radwegenetz ausbauen und vorhandene Lücken schließen, um Radfahrern das Leben zu erleichtern. Doch das kostet.

Unterstützt wird die Gemeinde beim Ausbau vom Land Hessen. Beschlossen wurde der Ausbau schon im März dieses Jahres. Doch der Ausbau wird teurer als gedacht.

Deshalb stimmten die Gemeindevertreter am Montagabend zu, zusätzliche Haushaltsmittel für die Erweiterung des Radwegenetzes in Höhe von bis zu 160.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Im Haushaltsplan 2018 standen bisher 270.000 Euro für den beschlossenen Ausbau der Radwege inklusive der Planungskosten zur Verfügung. Da der Ausbau vom Förderprogramm Nahmobilität des Landes Hessen mit 75 Prozent unterstützt wird (siehe Hintergrund), hätte die Gemeinde bei den bis dahin veranschlagten Kosten 81.000 Euro selber gestemmt.

Doch nach der Ausschreibung des Projekts war klar, dass der Ausbau wesentlich mehr kosten würde. Die Erhöhung sei dem Markt geschuldet, sagte Bürgermeister Carsten Strzoda zur Erklärung. „Es gibt da überhaupt keine Planungssicherheit mehr.“ Die Verwaltung habe einen Plan mit allen nötigen Leistungen für den Ausbau ausgearbeitet und im Anschluss eine öffentliche Ausschreibung gemacht. „Der günstigste Bieter hat ein Angebot von 436.603 Euro gemacht“, sagte Strzoda. Hinzu kämen noch die Planungskosten in Höhe von 34.000 Euro, sodass sich die Gesamtkosten auf rund 470.000 Euro belaufen. „Wir waren überhaupt froh, dass jemand ein Angebot gemacht hat“, sagte Strzoda zur angespannten Lage in der Bauindustrie. Die Landesförderung wird nun den tatsächlichen Kosten angepasst. „Wir müssen das Projekt abwickeln und in Vorleistung gehen“, erklärt der Bürgermeister. Am Ende übernimmt dann das Land Hessen 75 Prozent der Gesamtkosten.

Ein Einwand zum geplanten Ausbau der Radwege kam von der Grünen Liste Espenau (GLE). Deren Fraktionsvorsitzender Theo Grimm wollte wissen, was passiere, wenn die Deutsche Bahn die sogenannte „Kurve Kassel“ baue und damit möglicherweise neue Radwege zerstöre. „Sollen wir jetzt alle Projekte auf Eis legen und Förderprogramme nicht in Anspruch nehmen, weil die Deutsche Bahn vielleicht in ein paar Jahren dort Gleise baut?“, erwiderte Strzoda. Damit könne er sich nicht anfreunden. Sollte es so kommen, dass die Bahn baue und Infrastruktur in Espenau dadurch zerstöre, müsste die Bahn Ausgleichsmaßnahmen schaffen. Die GLE-Fraktion enthielt sich der Abstimmung.