Reformpläne: Kliniken im Landkreis Kassel in der Warteschleife

Von: Michaela Pflug

Teilen

Soll neugebaut werden: die Kreisklinik Hofgeismar. © Landkreis Kassel

Der Landkreis Kassel reagiert verhalten auf Reformpläne der Bundesregierung, man brauche dringend Planungssicherheit für die Kreiskliniken.

Kreis Kassel – Die geplante Krankenhausreform soll für weniger wirtschaftliche Zwänge und Bürokratie, höhere Behandlungsqualität und Versorgungssicherheit sorgen – auch auf dem Land. Wie das funktionieren soll, wird aktuell auf Bundesebene erarbeitet und sorgt für Unsicherheit im Landkreis Kassel und den Kreiskliniken. „Zwar gibt es das Eckpunktepapier, aber das enthält keine belastbaren Angaben. Wir warten händeringend“, sagt Landrat Andreas Siebert (SPD).

Die Reform wird Krankenhäuser in Gruppen einteilen, die bestimmen, welche Leistungen sie anbieten dürfen. Unberührt davon bleiben sollen Möglichkeiten für Länder, in der Fläche eine bedarfsnotwendige stationäre Versorgung sicherzustellen. Aber auch hier fehlen noch Kriterien. „Wir brauchen aber Planungssicherheit“, erklärt Verwaltungsmitarbeiter Harald Kühlborn – auch für Neubauten wie in Hofgeismar. Dort, wie geplant, in diesem Jahr noch mit dem Bau zu beginnen, sei ohne belastbaren Gesetzesentwurf unverantwortlich. Stillstand herrsche aber nicht, so gebe es ein Interessenbekundungsverfahren, um einen Projektsteuerer zu gewinnen.

„Wir können das Haar in der Suppe nicht finden, bevor die nicht gekocht ist“, sagt Betriebsleiter Silvan Uick. Mit Kritik will sich der Landkreis daher noch zurückhalten. Natürlich sei eine Reform dringend notwendig, auch die Teilabkehr von den Fallpauschalen sei ein Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem gibt es Bedenken. Etwa dass Leistungen nicht mehr in kleinen Häusern auf dem Land wie Wolfhagen und Hofgeismar angeboten werden können, selbst wenn sie stark nachgefragt sind und funktionieren. Als Beispiele nennt Uick einträgliche OPs an Knie, Schulter oder Wirbelsäule und die Notaufnahmen. „Man hat das Gefühl, die Reform ist von der Stadt aus gedacht“, sagt Kühlborn. Sie gehe auch an den Wünschen der Patienten vorbei, ergänzt Siebert, die auf wohnortnahe medizinische Versorgung hoffen.

Uick hat allerdings einen Wunsch. Wenn schon so viel in Richtung der großen Häuser und Maximalversorger wandere, „dann sollte es Bereiche geben, die nur die kleinen Häuser anbieten.“ Etwa Übergangspflege, geriatrische Versorgung oder aber Blinddarm- und Gallen-OPs.

Und dann ist das noch das größte Problem der Kliniken, bei dem die Reform wenig Abhilfe schafft. „Es gibt ja nicht mehr Geld“, sagt Siebert. Wie es langfristig mit den beiden Kreiskliniken weitergeht, dazu will Siebert keine konkreten Aussagen treffen. „Ich wünsche mir aber natürlich, dass wir auch in zehn Jahren noch zwei leistungsfähige Kliniken im Landkreis Kassel haben.“

Eines ist aber jetzt schon klar: Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung im Bereich Personal, Energie und der Sachmittel wird es nicht gelingen, das jährliche Defizit für beide Häuser auf einen Betrag von fünf Millionen Euro herunterzufahren, sagt Siebert. Das hatte der Kreistag im vergangenen Jahr beschlossen. Eine konkretere Aussage zu den Finanzen könne erst mit der Vorlage des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs für 2024 gemacht werden. ArchivFotos: Andreas Fischer, Paavo Blofield, Andreas Bernhard