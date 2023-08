Die meisten Verwaltungen im Kreis Kassel lehnen Gendern ab

Von: Sebastian Schaffner

Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt, Binnen-I: Das Gendern treibt mitunter bunte Sprachblüten. Im amtlichen Regelwerk der Rechtschreibung anerkannt ist noch keine dieser Versionen. © Sebastian Schaffner

Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter in Leserbriefen, am Stammtisch und in Kommentarspalten so wie das Gendern. Nachgefragt bei Ämtern im Kreis Kassel.

Kreis Kassel – Das Kasseler Stadtparlament war dafür, die Gemeindevertreter in Lohfelden entschieden sich dagegen: Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter in Leserbriefen, am Stammtisch und in Kommentarspalten so wie das Gendern. Eine HNA-Umfrage in den Verwaltungen in Kreis und Stadt Kassel zeigt, dass es nur in wenigen Rathäusern klare Vorgaben gibt, geschlechtssensible Sprache zu nutzen. Die meisten Bürgermeister lassen ihren Mitarbeitern freie Hand. Die Mehrheit lehnt das Gendern aber ab.

Verein Deutsche Sprache ist gegen „sprachpolitische Eingriffe“ Geschlechtsneutrale Formulierungen sind zunehmend auch Thema in politischen Gremien. Im Juli hat das Lohfeldener Parlament die von den Grünen geforderte Einführung einer gendergerechten Sprache abgelehnt. Der Verein Deutsche Sprache Region Kassel (VDS) begrüßt den Entschluss und spricht sich gegen „sprachpolitische Eingriffe“ aus. Die Mitarbeiter der Verwaltung hätten in Seminaren einen neuen Sprachgebrauch erlernen müssen, den der überwiegende Teil der Bevölkerung ablehne, so der VDS in einer Mitteilung. Auch habe das generische Maskulinum – die grammatisch männliche Form – mit Maskulinität nichts zu tun, da es sexusneutral sei. Der Vorwurf, dass Leser beim generischen Maskulinum Frauen nicht mitdenken würden, werde zwar durch diese Sprachformen begünstigt, aber nicht verursacht, argumentiert Normann Günther vom VDS.

„Sprache sollte stets für alle Menschen einfach und verständlich sein und niemanden ausschließen“, sagt etwa Baunatals Bürgermeisterin Manuela Strube (SPD). Im größten Rathaus im Landkreis wird keine gendergerechte Sprache im Schriftverkehr oder in Dokumenten genutzt. Die Verwendung von Sonderzeichen wie Gender-sternchen und Binnen-I könne gerade für Menschen, die die deutsche Sprache lernen, für Verwirrung sorgen. „Hier schränkt Gendern Nicht-Muttersprachler oder auf einfache Sprache angewiesene Personen ein und lenkt von Inhalten ab, indem es den Lesefluss behindert“, so die einzige Bürgermeisterin im Landkreis.

Auch in Vellmar ist Gendern kein Thema. „Es gibt nun wirklich Wichtigeres“, sagt Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD). Ähnlich reagiert Caldens Rathauschef Maik Mackewitz (parteilos) auf die Frage, ob in der Flughafengemeinde geschlechtssensible Sprache angesagt ist. Auch sei dies nicht geplant. Mackewitz’ schriftliche Antwort fällt jeweils knapp und eindeutig aus: „Nein“ – mit Ausrufezeichen.

Gendern im Landkreis Kassel: Bad Karlshafen hat Gendersternchen verboten

In Bad Karlshafen hat Bürgermeister Marcus Dittrich (parteilos) ein Verbot ausgesprochen, vermeintlich gendergerechte Wortgebilde wie „Bürger*innen, Bürger:innen, Bürger_innen, Bürgx etc.“ im Dienstgebrauch zu verwenden. „Wir sind eine Verwaltungsbehörde, die amtlichen Rechtschreibregeln kennen diese Formen noch nicht.“ Gerade im mitunter ohnehin schon schwer zu verstehenden Behördendeutsch sei eine verständlich geschriebene Sprache ein wichtiges Gebot. Dittrich: „Gleichzeitig haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung die Anweisung, geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden oder die voll ausgeschriebene weibliche und männliche Form zu nutzen.“

Ohnehin pflegen die meisten Verwaltungen einen pragmatischen Umgang: Fuldabrücks Bürgermeister Andreas Damm (parteiunabhängig) betont, dass eine Anrede wie „liebe Bürgerinnen und Bürger“ ausdrücklich alle Personen, ganz gleich welchen Geschlechts, mit einbeziehe. „Auch wenn Gendern mittlerweile zu einer geschlechtergerechteren Sprache und Schreibung und damit zu einer Gleichbehandlung der Geschlechter führt, müssen für den amtlichen Gebrauch klare Regeln und Handlungsanweisungen bestehen.“

Die Gemeinde Niesetal nutze ein „geschlechtssensibles Sprachbild“, wie Alexandros Souris aus der Hauptverwaltung mitteilt: „Hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, wird dabei die männliche und weibliche Form genutzt.“ In Nieste, der kleinsten Gemeinde im Landkreis, wird laut Rathauschef Klaus Missing zwar gegendert, „weil es heutzutage einfach dazu gehört“. Das geschehe aber ideologiefrei, lösungsorientiert und sei nicht einheitlich geregelt.

Keine einheitliche Regelung in der Sprache

Ähnlich verhält es sich in Fuldatal, wie Büroleiter Martin Gronemann berichtet. „Bei uns wird gegendert, aber es gibt keine einheitliche Regelung. Aus Gründen der Lesbarkeit sind wir zuletzt aber ein wenig zurückgerudert.“

Espenaus Bürgermeister Carsten Strzoda (parteilos) berichtet, dass es in seiner Verwaltung keine Sprachvorgaben gibt. „Selbstverständlich achten wir bei Anschreiben darauf, dass sich alle Personen angesprochen fühlen. Dabei verlieren wir aber nicht den Anspruch einer guten Lesbarkeit und Verständlichkeit aus den Augen – im Übrigen auch ein Maßstab für Bürgernähe.“

In Kassel hatte die Stadtverordnetenversammlung 2020 auf Antrag der SPD beschlossen, dass im Rathaus „überall da, wo es möglich ist, geschlechtsumfassende Formulierungen verwendet werden“ sollen, wie Stadtsprecher Sascha Stiebing mitteilt, also in E-Mails, Präsentationen, Broschüren, Presseartikeln, Drucksachen, Hausmitteilungen, Flyern, Briefen, Formularen und Rechtstexten.

Landkreis Kassel gendert

Auch beim Landkreis wird gegendert. In Teilen der Kreisverwaltung werde bereits geschlechtssensible Sprache verwendet, sagt Sprecherin Alia Shuhaiber. Die Gleichstellungsbeauftragten erarbeiteten gerade einen Leitfaden mit Empfehlungen. „Sie favorisieren den Doppelpunkt in der Verwaltung und empfehlen den Verzicht auf Personalpronomen in der Anrede.“ Noch gebe es aber keine einheitliche Form, sondern viele Varianten wie Partizipialkonstruktionen, Paarformulierungen, Doppelpunkt und Gendersternchen.

Klar geregelt ist die Ansprache im Rathaus Kaufungen: „Als Kommune sehen wir es als unsere Aufgabe an, geschlechtsneutral zu formulieren und damit alle Menschen unseres Ortes gleichermaßen wertschätzend anzusprechen“, teilt Julia Gerhold von der Gemeinde mit. Erst im vergangenen Jahr sei die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung sowie die des Gemeindevorstandes überarbeitet und neu beschlossen worden. Andere Satzungen würden derzeit überarbeitet. „Wir nutzen vor allem neutrale Oberbegriffe sowie Doppelnennungen, um den Lesefluss nicht zu sperrig zu gestalten. Manchmal aber auch Gendersternchen“, so Gerhold. (Sebastian Schaffner)