Mit Pferden Brücken bauen: Reiterhof Klein-Immenhof bei Ihringshausen therapiert mit Tieren

Von: Clara Veiga Pinto

Nur ein paar Hundert Meter entfernt von Ihringshausen ist hier ein Paradies für Mensch und Tier entstanden: Der Reiterhof Klein-Immenhof.

Fuldatal – Pferde bauen Brücken – das ist nicht nur der Name eines Inklusionsprojektes für Reiterhöfe, sondern auch das Motto des Klein-Immenhofes am Stadtrand Kassels. Nur ein paar Hundert Meter entfernt von Ihringshausen ist hier ein Paradies für Mensch und Tier entstanden. Für sein soziales Engagement wurde der Hof nun belohnt.

„Hier kann jeder sein, wie er ist“, sagt Sabrina Seeger, Chefin von Klein-Immenhof. Und das meint sie auch so: Auf dem Hof sind neben Kindern, die das Reiten lernen möchten, auch Erwachsene willkommen – mit und ohne Handicap. Auch Therapie-Klienten, Förderschüler und Schulabbrecher kommen und lernen den Umgang mit den Tieren. Reiterferien und Fortbildungsangebote stehen ebenfalls auf dem Programm.

Arbeiten auf dem Reiterhof Klein-Immenhof unter anderem mit Schulabbrechern und kranken Kindern: (von links) Chefin Sabrina Seeger und Judith Wenzel. © Clara Pinto

Seit der Corona-Zeit ist der Bedarf an Therapien gestiegen.

Die tiergestützten Therapien machen den Hof allerdings aus. Diese werden beispielsweise von Kindern mit ADHS, Depressionen oder Angststörungen in Anspruch genommen. „Seit der Coronazeit ist der Bedarf an Therapien gestiegen“, weiß Seeger.

Klein-Immenhof bei Ihringshausen: Reiterhof arbeitet mit Schulabbrechern

Viele Kinder hätten seit dieser Zeit große Defizite. Da die Pferde den Menschen wertfrei gegenübertreten, seien sie wichtige Therapeuten und Helfer. So lernen die Schüler im Umgang mit den Tieren, sich mit ihrer Gefühlswelt auseinanderzusetzen und Selbstbewusstsein aufzubauen. „In der Coronazeit haben auch viele Kinder den Anschluss in der Schule verloren“, sagt Seeger. Einige würden nicht mehr zur Schule gehen wollen und auch nicht können. „Die Eltern sind oft ratlos und überfordert“, sagt sie weiter. „Die Dunkelziffer dieser Kinder ist auch sehr hoch“, sagt ihre Kollegin Judith Wenzel.

Diese Kinder und Jugendlichen möchte Klein-Immenhof auffangen. Mit zwei Schulabbrechern arbeiten Seeger und ihre Kollegen bereits seit einem Jahr ehrenamtlich. „Wir stehen auch in Verbindung mit dem Schul- und Jugendamt“, sagt Sabrina Seeger. So will es der Hof auch anderen Schulabbrechern ermöglichen, mit den Tieren zu arbeiten. Die Voraussetzungen dafür gibt es schon: Die Mitarbeiter von Klein-Immenhof sind alle Pädagogen, Lehrer und Sozialarbeiter.

Nun wurde Klein-Immenhof für sein Engagement belohnt. Er ist einer der Gewinner des Förderprogramms Pferde bauen Brücken und wird mit 500 Euro gefördert.

