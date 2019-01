Rettungswachen im Landkreis Kassel: So gut ist die Versorgungslage

Gerade auf dem Land sind ehrenamtliche Ersthelfer unverzichtbar. Im Kreis Kassel gibt es sie aber – abgesehen von zwei Ausnahmen – überhaupt nicht. Grund dafür ist die gute Versorgungslage.

Im Odenwaldkreis werden sie aktuell verstärkt gesucht. Ihr ehrenamtlicher Einsatz kann über Leben und Tod entscheiden. Voraushelfer und Helfer vor Ort sind geschulte Ersthelfer. Sie überbrücken die Zeit zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungswagens. Wichtig sind sie vor allem in ländlichen Regionen, wo das Netz an Rettungswachen nicht so dicht ist, dass binnen der gesetzlich vorgeschriebenen zehn Minuten nach dem Notruf ein Rettungswagen vor Ort sein kann. Im Landkreis Kassel gestaltet sich die Situation jedoch anders. Lediglich in Naumburg und Zierenberg gibt es Ortsgruppen. Grund ist die gute Versorgungslage mit Rettungswachen.

Rettungswachen im Altkreis Kassel seit 2010 massiv aufgestockt

Besonders im Altkreis Kassel wurde in den vergangenen zehn Jahren aufgestockt. Zwischen 2005 und 2010 war es zu einem derart hohen Anstieg an Einsätzen gekommen, dass es zunehmend schwieriger wurde, die Rettungsfristen einzuhalten, sagt Jürgen Barchfeld, Abteilungsleiter Rettungsdienst bei der Kasseler Feuerwehr. Eine valide Erklärung für den Anstieg der Einsatzzahlen habe es nicht gegeben.

+ Abteilungsleiter Rettungsdienst: Jürgen Barchfeld © Maik Dessauer Doch auch ohne Erklärung wurde reagiert: 2010 nahmen die Rettungswachen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Vellmar mit einem Rettungswagen und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Kaufungen mit zwei Wagen ihren Betrieb auf. Außerdem ist die Wache des ASB in Schauenburg-Hoof seit 2010 eigenständig mit einem Rettungswagen in Betrieb. Sie war vorher an die ASB-Wache in Baunatal angegliedert, die, genau wie die Wache des ASB in Lohfelden, schon länger besteht.

Neben der Anzahl an Wachen wurden auch die Vorhaltungsstunden – also die Zeit, in der die Fahrzeuge personell besetzt sind – stetig erhöht. Ebenso wurden im Laufe der Jahre weitere Rettungswagen angeschafft. In Lohfelden kam 2013 ein dritter Wagen. Auch in Baunatal und Kaufungen wurde 2017 von zwei auf drei Wagen aufgestockt, und in Vellmar kam ebenfalls 2017 ein vierter Wagen hinzu. Außerhalb des Altkreises ging im Landkreis seit 2010 nur eine neue Wache in Betrieb: die der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in Calden-Ehrsten Anfang 2018.

Kooperationen über Bezirks- und Landesgrenzen hinaus

Gerade in periphereren Gebieten des Landkreises könne es zu Härtefällen kommen, sagt Jürgen Barchfeld. Um auch dort die Rettungsfristen einzuhalten, gibt es bezirks- und landesübergreifende Kooperationen. Kommt es etwa in Fuldatal-Wilhelmshausen zu einem Notfall, rückt ein Wagen von der nächstgelegenen Wache in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) aus. Für Notfälle in Fuldabrück-Dörnhagen wird die Wache in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) aktiv und für Helsa-Eschenstruth die in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis). Niestetal wird von der Kasseler Wache Bettenhausen versorgt. In diesen Gebieten wäre die Gründung neuer Ortsgruppen ehrenamtlicher Ersthelfer gut vorstellbar, sagt Barchfeld.

Den Veränderungen von Kapazitäten liegt eine fünfjährliche Auswertung zugrunde. Die nächste steht 2020 an. „Im Altkreis sieht es so aus, dass es keine signifikante Steigerung an Einsätzen gibt“, sagt Barchfeld. Demnach sei kurzfristig keine weitere Aufstockung zu erwarten. „Unter den jetzigen Bedingungen ist der Altkreis gut versorgt.“

Neues Notfallsanitätergesetz kommt 2021

Probleme könnte es geben, wenn zum 1. Januar 2021 das neue Notfallsanitätergesetz in Kraft tritt. Dann nämlich dürfen keine Rettungsassistenten mehr in den Rettungswagen sitzen. Noch bis Ende 2020 haben sie die Möglichkeit, die notwendige Fortbildung zum Notfallsanitäter zu machen. Im ländlichen Raum geht die Furcht vor personellen Engpässen um. Voraushelfer könnten also schon bald auch im Kasseler Altkreis ein Thema werden. Aber: „Es ist schwer, heute eine Prognose anzustellen“, sagt Barchfeld. Foto: Maik Dessauer

Blick ins Wolfhager Land: Die Helfer vor Ort sind in Naumburg seit 2011 das ganze Jahr rund um die Uhr im Einsatz

So schnell wie Timo Jassmann und seine Truppe kann in Naumburg und seinen Stadtteilen kein Notarzt sein, auch kein Krankenwagen. Jassmann, Leiter der DRK-Bereitschaft Naumburg und treibende Kraft des Helfer-vor-Ort-Systems in der Stadt im südlichen Wolfhager Land, ist stolz darauf, dass in jedem Stadtteil in weniger als drei Minuten ein medizinisch bestens ausgebildeter Helfer im Notfall beim Patienten ist und sich kümmert, bis Notarzt und Rettungswagen eintreffen.

Das Helfer-vor-Ort-System schreibt seit August 2011 – damals wurde es vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Naumburg eingeführt – eine echte Erfolgsgeschichte. Seither werden immer dann, wenn der Notarzt angefordert wird, auch gleich die schnellen Helfer vor Ort über einen Meldeempfänger mitalarmiert.

Helfer in allen Naumburger Stadtteilen

Ausnahmen sind lediglich Notarzteinsätze in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen und Altenheimen. Inzwischen gibt es die Helfer in allen Naumburger Stadtteilen. 19 sind es mit Timo Jassmann, der als Notfallsanitäter beim Rettungsdienst im Baunataler VW-Werk arbeitet. Sieben Helfer, sagt Jassmann, verfügen über eine Ausbildung als Sanitäter, dazu meist noch eine weitere medizinische Qualifikation als Krankenpfleger oder Arzthelferin, acht sind hauptberufliche Rettungssanitäter und vier haben die höchste Qualifikation, sind Notfallsanitäter.

Jassmann: „Seit mehr als sieben Jahren überbrücken wir ehrenamtlich und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des öffentlichen Rettungsdienstes beim Notfallpatienten mit qualifizierten Erste-Hilfe-Maßnahmen“, und schenken damit gerade den Menschen in den weiter entfernten Stadtteilen auch ein Gefühl von Sicherheit.

74 Einsätze hatten die Helfer im vergangenen Jahr im gesamten Naumburger Stadtgebiet, in 90 Prozent der Fälle waren es lebensbedrohliche internistische Erkrankungen, knapp zehn Prozent entfielen auf Unfälle mit Schwerverletzten. „Wir arbeiten nicht nach Dienstplan“, sagt der 35-Jährige, „sondern nach Verfügbarkeit“. Wenn die Rettungsleitstelle in Kassel alarmiert, klingelt bei allen 19 Helfern der Funkmeldeempfänger, alle hören, was los ist. „Wer am nächsten dran ist, fährt hin.“ Und zwar mit dem eigenen, privaten Auto. Im Schnitt, sagt Jassmann, „sind dann zwei bis drei Helfer beim Patienten“. Genug, dass sich auch einer um die aufgeregten Angehörigen kümmern kann.

Ausgestattet ist jeder Helfer mit einer für alle identischen Notfalltasche. In jedem Stadtteil stehen noch eine spezielle Sauerstofftasche und ein hochwertiger Defibrillator, mit dem man auch ein EKG ableiten kann, zur Verfügung.

Finanziert wird alles vom DRK. Gemeinsam mit seiner Frau Patricia, hauptberufliche Rettungssanitäterin und ebenfalls Helferin vor Ort, leitet Timo Jassmann die DRK-Bereitschaft Naumburg. „Ich kann die Leute ganz gut für die Sache begeistern“, sagt der 35-Jährige. Tatsächlich gibt es Helfer vor Ort sonst im gesamten Landkreis Kassel nur noch in der Zierenberger Kernstadt.

