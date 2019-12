Ronny Knepper ist im Dezember als Weihnachtsmann in der Region unterwegs

Ronny Knepper aus Kassel ist in der Adventszeit als Weihnachtsmann unterwegs, unter anderem auf dem Nikolausmarkt in Baunatal und auf dem Weihnachtsmarkt in Niestetal.

„Als Kind hatte ich Angst vorm Weihnachtsmann“, sagt Ronny Knepper – inzwischen ist er selbst einer, zumindest während der Adventszeit.

Er ist auf Weihnachtsmärkten, bei Weihnachtsfeiern von Firmen und privat für Familien mit Kindern unterwegs. Die Idee entstand, nachdem der 42-Jährige den Weihnachtsmann für eine befreundete Familie spielte – er kaufte sich dafür ein Kostüm.

Das war 2014, damals lebte er in Chemnitz. Als er 2017 nach Kassel zog, hatte er die Idee, den Service online anzubieten. Inzwischen ist er fast den gesamten Dezember ausgebucht.

Reaktionen der Kinder sind unterschiedlich

„Der 24. ist immer als erstes weg“, erzählt Knepper, aber auch der 6. sei beliebt – seit vier Jahren tritt er an dem Tag auf dem Nikolausmarkt in Baunatal auf. Die Reaktionen der Kinder seien unterschiedlich: Manche rennen auf ihn zu und wollen ihn umarmen, andere haben Angst und verstecken sich. „Dann darf man die Kinder auch nicht zwingen“, findet Knepper.

Er rät den Eltern, die Kinder darauf vorzubereiten, aber ohne ihnen Angst zu machen. Ein Gedicht, das ihm viele Kinder aufsagen, lautet: „Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein.“

+ Ronny Knepper als Weihnachtsmann auf dem Nikolausmarkt in Baunatal. © Lara Thiele Darin werde der Weihnachtsmann als böse Person beschrieben. Ob Kinder ihn freudig begrüßen oder Angst vor ihm haben, hänge oftmals von dem ab, was die Eltern sagen.

Knepper arbeitet eigentlich bei einem Bestatter

Beruflich macht Knepper, der aus dem Erzgebirge stammt, eigentlich etwas ganz anderes: Er arbeitet als Angestellter in einem Bestattungsunternehmen. „Das ist ein krasses Gegenteil“, gibt er zu.

Die Abwechslung zwischen der ruhigen, von Trauer geprägten Arbeit mit Verstorbenen und dem Kindergeschrei auf Weihnachtsmärkten, wenn er im Kostüm auftritt, findet Knepper interessant – „es macht viel Spaß“.

Sein Kostüm hat Knepper nach und nach immer weiter ausgebaut und optimiert – rund 2500 Euro habe er bereits investiert. Die Maske wurde von einem Maskenbildner in Berlin speziell für ihn angefertigt, die Barthaare aus Echthaar wurden alle einzeln eingeknüpft.

Das Kostüm soll so authentisch wie möglich sein, damit die Kinder die Illusion eines alten Mannes mit weißen Haaren, schweren Stiefeln und dickem Bauch auch wirklich glauben.

45 Minuten bis er aussieht wie der Weihnachtsmann

Bis Ronny Knepper aussieht wie der Weihnachtsmann, braucht er zwischen 30 und 45 Minuten. „Viele Kinder schauen mir direkt in die Augen“, sagt er. Deshalb habe er vor Kurzem den Übergang zwischen Maske und Augen optimiert.

Das Geschäft als Weihnachtsmann beginne zum 1. Dezember und ende meist am 25. Dezember, für dieses Jahr ist Knepper bereits komplett ausgebucht. An Heiligabend hat er dieses Jahr neun Termine zwischen 13 und 21 Uhr – alle bei Familien, die ihren Kindern eine Freude mit dem Besuch des Weihnachtsmannes machen wollen.

Knepper selbst feiert Weihnachten gar nicht so intensiv, deshalb macht es ihm nichts aus, am 24. Dezember von Familie zu Familie zu fahren. Die Route plant er vorher so, dass es möglichst effizient ist – genau, wie man das vom Weihnachtsmann aus Geschichten kennt.

"Einige Kinder schenken mir auch etwas"

„Einige Kinder schenken mir auch etwas“, sagt Knepper – er hat die Bilder und Bastelarbeiten alle aufgehoben, sogar eine selbst gebaute kleine Krippe ist dabei.

Ein Auftritt kostet zwischen 70 und 90 Euro pro Stunde. Knepper empfiehlt den Eltern meist, das Geld in einen Briefumschlag zu legen und dem Kind aufzutragen, diesen an den Weihnachtsmann zu übergeben – dann habe das Kind eine Aufgabe und es entstehe keine komische Situation, wenn die Eltern am Ende das Portemonnaie zücken, um den Weihnachtsmann zu bezahlen.

Kontakt: weihnachtsmannkassel@gmail.com