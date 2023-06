A44 bei Schauenburg: 35-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt

Unfall

Leicht verletzt wurde ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen bei einem Unfall am Montag gegen 6.15 Uhr auf der Autobahn 44 in der Gemarkung Schauenburg. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz ereignete sich der Unall auf der A 44 zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Bad Wilhelmshöhe. Der Sattelzug war in Richtung Kassel unterwegs.

Schauenburg – Aus noch nicht bekannten Gründen kam der Mann mit dem Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte dieser rechts gegen die Leitplanke. Von da aus schleuderte er nach links gegen die Mittelleitplanke. Laut Polizeisprecher wurden insgesamt 70 Felder Schutzplanke beschädigt. Den Schaden dafür gibt die Polizei allein mit 25 000 Euro an, an der Zugmaschine beträgt der Schaden 15 000, am Auflieger 7000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass der Fahrer eingeschlafen war. Deshalb müsse er sich jetzt auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (sok)