Eintauchen in eine andere Welt: 3500 Besucher bei Muuuhnlight-Festival in Schauenburg

Erstes Mal ausverkauft

Mit dem Piratenschiff in die Muuuhnlight-Sause: Rund 3500 Besucher aller Altersklassen feierten am Samstagabend eine gewaltige Elektro-Party.

Die fünfte Auflage des Muuuhnlight-Festival hat die Erwartungen gesprengt - auch der Veranstalter. Ein paar Impressionen von der Party in Schauenburg-Hoof.

Schauenburg – Die Herzen der Besucher wummern vor Verzückung mit den Bässen der Musik um die Wette. 3500 Menschen sind am Samstagabend zur fünften Auflage des Muuuhnlight-Festivals gekommen, das erstmals schon Stunden vor Öffnen der Tore offiziell ausverkauft gemeldet wird. Entsprechend lang sind die Schlangen am Eingang. Geduld ist gefragt auf dem Weg in die Party-Nacht, was niemanden zu stören scheint, gibt es schließlich schon hier jede Menge zu hören und auch zu sehen.

Was Veranstalter Dirk Neurath und sein Team in unzähligen Arbeitsstunden auf die Beine gestellt haben, raubt einem schier den Atem. Endloslange Lichterketten schlängeln sich durch die alten Obstbäume des Party-Areals oberhalb von Hoof, das eigentlich ein von Feldern umgebener Garten ist. Mittendrin ein riesiger leuchtender Mond, umgeben von Dancefloors, Chill-Areas und Verpflegungsstationen.

Man kommt aus dem Staunen gar nicht heraus in der liebevoll gestalteten Zauberwelt, in der leuchtende Windmühlen durch die laue Sommernacht strahlen. Hier weisen riesige Fratzen den Weg zwischen den Tanzflächen, wo zur Musik von DJ-Größen wie Bebetta, Dominik Eulberg, The Disco Boys, Torsten Kanzler und vielen mehr getanzt wird. Einige feiern seit mehr als 24 Stunden, haben schon tags zuvor bei Luna! durchgetanzt, dem ebenfalls ausverkauften Black-Beatz-Eröffnungsabend.

Lauschiges Plätzchen in der Muuuhnlight-Welt: Paul Koch (von links), Alisa Richter und Sharyn Berner.

„Ich liebe es einfach“, sagt Alisa Richter, die es sich mit Paul Koch und Sharyn Berner in einer der in den Bäumen baumelnden Hängematten gemütlich gemacht hat. Gina Noll ist der gleichen Meinung und rückt ihre rosafarbene Herzchen-Sonnenbrille zurecht, bevor sie mit Freunden gen Tanzflächen verschwindet. Dort könnte sie auf Michaela Trömner aus Zennern stoßen, die mit ihren erwachsenen Kindern versucht, im Party-Licht das perfekte Familienfoto zu schießen.

Sie ist nicht die einzige, im Muuuhnlight-Land herrscht Selfie-Alarm. Kein Wunder, wartet hier doch ein illuminiertes Highlight neben dem anderen. „Das ist alles mit so unglaublich viel Liebe gemacht, man fühlt sich wie in einer anderen Welt“, lobt Nicola Pfleger das Team um Veranstalter Neurath.

Der selbst läuft beinahe ungläubig übers Areal und kann kaum glauben, dass sein Party-Doppel im fünften Jahr erstmals ausverkauft ist. „Das ist einfach schön“, sagt er und gibt zu, mächtig erschöpft zu sein. Seine Augen leuchten dennoch.

Wer ihn kennt, weiß, dass dieses Leuchten nicht nur ein Zeichen seiner Freude ist, sondern auch von neuen Ideen für Muuuhnlight 2024. Das kommt garantiert, um auch dann wieder die Herzen selig feiernder Besucher mit den Bässen der Musik um die Wette wummern zu lassen.