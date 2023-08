Kokosöl als Wundermittel: Fünf Tipps von Schauenburger „Naturtante“ für die Pflege von Haut und Haar

Von: Clara Veiga Pinto

Teilen

Sommer, Sonne, Salzwasser – viele Menschen sind aktuell im Urlaub. Was erst toll klingt, kann den Körper aber auch ganz schön strapazieren.

Schauenburg – Im Sommer ist es daher ganz besonders wichtig, auf Haut und Haare Acht zu geben. Wer sich mit Pflege- und Kosmetikprodukten auskennt, ist Melanie Jakob aus Schauenburg-Breitenbach. Eigene Kosmetik herstellen war schon lange ein Hobby der gelernten Bankkauffrau. Vor zwei Jahren machte sie sich dann als „Die Naturtante“ selbstständig. Seitdem stellt die 40-Jährige über 30 verschiedene Naturkosmetikprodukte her – von Fußbutter über Bodylotion bis hin zu Shampoo. Fünf Pflegetipps für den Sommer von der „Naturtante“:

Betrieb hat drei Mitarbeiterinnen

Was 2021 als Ein-Frau-Betrieb startete, ist jetzt ein Gewerbe mit drei Mitarbeiterinnen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich einiges verändert für Gründerin Melanie Jakob: Mittlerweile beliefert die „Naturtante“ rund 50 Rewe- und Edeka-Märkte, Hof- und Unverpacktläden. Auch ihr Onlineshop ist gewachsen. „Unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland“, sagt sie. Neue Produkte hat Melanie Jakob ebenfalls auf den Markt gebracht: „Wir produzieren jetzt auch dekorative Kosmetik wie Lidschatten und Lipgloss.“ Und weitere Produkte wie Mascara sind in der Planung. Jakobs Pläne für die nächsten Jahre: „Wir wollen unsere Produkte auch im Ausland und auf Amazon verkaufen.“ Außerdem soll der Betrieb die Biozertifizierung erhalten. Alle Produkte sind bereits möglichst regional. So bezieht sie beispielsweise Honig aus Gudensberg und Kaffee aus Kassel.