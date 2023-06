Mit Volldampf ins Jubiläumsjahr: Gesangverein FSK Hoof feiert im Hessencourrier

Von: Lutz Herzog

Freuten sich auf die große Fahrt: Die Vereinsmitglieder des FSK (von links) Christiane Günther, Dieter Günther, Andrea Neuwirth, Markus Kirch, Martina Klapp und Daniela Oberbeck. © Lutz Herzog

Mit Volldampf startete der Gesangverein FSK Hoof in sein 150. Jubiläumsjahr. Im Hessencourrier feierten einige Sänger gemeinsam.

Schauenburg – Und es wurden immer mehr. In Großenritte, Elgershausen und Hoof stiegen weitere Sänger aus befreundeten Vereinen ein, bis sich der gesamte Zug mit rund 250 Gästen fest in Hand der Sänger befand und sich auf den Weg nach Naumburg machte.

Beim Halt am Bahnhof in Hoof warteten rund 150 Schaulustige auf die Bahn. Vereinsvorsitzende Christiane Günther und eine Abordnung des Gesangvereins standen schon parat, um die Zuggäste gebührend zu empfangen. In ihrer Ansprache betonte Günther die lange Tradition des Vereins.

Zum Fest sagte sie: „Ich bedanke mich bei den vielen Helfern, die diese tolle Veranstaltung erst möglich gemacht haben“. Natürlich durfte eine musikalische Einlage zu dem großen Ereignis nicht fehlen. Die Sänger des Vereins stellten sich auf und Chorleiter Waldemar Sheljaskow stimmte drei Lieder an. Dann wurde es aber auch schon wieder Zeit zum Einsteigen, denn der Fahrplan musste eingehalten werden. Schnell nahmen die Sänger Platz, die Dampflok stieß eine große Rauchwolke aus dem Schornstein und mit einem lauten Pfiff setzte sich der Zug in Richtung Naumburg in Bewegung.

Dort angekommen wurde er von dem Gesangverein lautstark in Empfang genommen. Rund um das Haus des Gastes trafen sich die Sänger der verschiedenen Vereine zum Grillen. Die Rückfahrt endete für die meisten wieder in Hoof – dort traf man sich zum Ausklang des Festes noch auf dem Sportplatz. (Lutz Herzog)

Chor ist gemischt Als reiner Männerverein wurde die Gesangsgemeinschaft 1873 gegründet. Heute ist es ein gemischter Chor mit 85 Mitgliedern, 58 davon sind aktive Sänger. Stolz ist der Verein darauf, dass der Chor aus allen Altersschichten besteht. Das Repertoire der Lieder umfasst Volkslieder, Kirchenmusik, Gospel und auch moderne Schlager. Mit Aktivitäten wie Winterwanderungen und Sommerfesten bietet der Verein auch außerhalb der Übungsstunden Abwechslung. Die Chorstunden finden freitags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr im Mehrzweckraum der Schauenburghalle in Hoof statt. Interessenten sind willkommen.