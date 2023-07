Abschied mit Wehmut: Pfarrerin Dorothee Heidtmann wechselt von Elgershausen nach Waldau

Von: Peter Dilling

Der Abschied fällt ihr nicht leicht: Pfarrerin Dorothee Heidtmann wird auch das Ambiente des denkmalgeschützten Pfarrhauses (im Hintergrund) vermissen. © Peter Diling

Der Abschied fällt ihr nicht leicht: Pfarrerin Dorothee Heidtmann wird von Elgershausen nach Waldau wechseln.

Schauenburg – Sie wird so einiges vermissen: Ihren Lieblingsblick auf den Hirzstein, den Anblick der goldgelben Rapsfelder ihr „tolles Team“ wie sie sagt. Die Heimeligkeit des Pfarrhauses und die Herzlichkeit und Zugewandtheit der Menschen in ihrer Gemeinde. Pfarrerin Dorothee Heidtmann wechselt mit ihrer Familie nach 15 Jahren – etwas wehmütig – von Elgershausen zur evangelischen Kirchengemeinde Kassel-Waldau, wo sie ab September als Seelsorgerin tätig sein wird. Denn dieser Schritt ist der Zukunft ihrer Tochter geschuldet. „Sie möchte ab nächstes Schuljahr auf die Offene Schule Waldau wechseln. Uns gefällt das offene Konzept dieser Schule“, sagt Heidtmann.

Die gebürtige Emmendingerin, die in Freiburg aufgewachsen ist, wird sich am 16. Juli von ihrer Gemeinde ab 14 Uhr mit einem Gottesdienst verabschieden. Zeit also, auf die vergangenen 15 Jahre zurückzublicken. Die heute 53-Jährige reiste damals aus dem tiefsten Süden der Republik, aus Weil am Rhein an, wo sie nach Studienzeit, Vikariat und Probezeit sechs Jahre als Pfarrerin gearbeitet hatte. Sie habe sich „der Liebe wegen“ für Elgershausen entschieden, wie sie sagt. Ihr späterer Ehemann arbeitete da schon für die evangelische Landeskirche Kurhessen-Waldeck.

Der Start in Elgershausen war nicht ohne Hürden: Heidtmann musste erst einmal in eine Mietwohnung ziehen, das alte Pfarrhaus neben der Elgershäuser Kirche war marode und musste dringend kernsaniert werden. Geplant waren dafür drei Monate. Am Ende dauerte es zwei Jahre, bis Heidtmann dort einziehen konnte. Ihrer Arbeit habe das nicht geschadet, meint die Pfarrerin. Sie habe ein lebendiges, gut strukturiertes Gemeindeleben vorgefunden und ehrenamtliche Helfer, die sich sehr engagieren. „Mir ist gleich aufgefallen, wie unheimlich kinderlieb die Menschen in der Kasseler Region sind. Das war ich von meiner Heimat so nicht gewohnt“, sagt Heidtmann.

In ihrer Amtszeit konnte sie dann einige zusätzliche Akzente setzen: Sie schrieb Drehbücher für die Krippenspiele der Konfirmanden und führte Regie. Die Konfirmanden durften dabei eigene Ideen einbringen. „Mir war wichtig, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich will authentisch herüberkommen“, sagt Heidtmann.

Genauso hielt sie es im Religionsunterricht in der Schule und mit den erwachsenen Gemeindemitgliedern. „Nähe zu den Menschen ist mir wichtig. Ich habe mir viele Familiengeschichten angehört“, berichtet die Pfarrerin. Die Gottesdienste habe sie von liturgischen Passagen wie etwa der Lobpreisung entschlackt. Gern begleitete Heidtmann die Gottesdienste auf ihrer Gitarre, ließ moderne Kirchenlieder singen.

Während der Pandemie sorgte die Pfarrerin mit Gottesdiensten auf Youtube dafür, dass Kirche in dieser schweren Zeit präsent blieb. Auch den Gemeindebrief wertete sie als Medium auf. „Mir ist wichtig, dass in der Gemeinde der eine weiß, was der andere macht“, sagt sie. Den allgemeinen Rückgang der Gemeindegliederzahlen hat sie trotz ihres Engagements nicht aufhalten können. In Waldau ist sie für 1800 Gemeindeglieder zuständig. (Peter Dilling)