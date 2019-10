Schandflecken stören das Ortsbild in Martinhagen und Breitenbach

Kein schöner Anblick: Das Doppelhaus an der Oberen Straße in Martinhagen.

Sie sorgen für Unmut im Ort: An verfallenen Häusern und Scheunen stören sich die Menschen in Martinhagen und Breitenbach.

Schauenburg – Vor allem in Martinhagen sind zwei Schandflecken immer wieder Thema: Das Doppelhaus an der Oberen Straße und eine Ruine an der Zierenberger Straße, die im Hinterhof liegt. „Beschwerden darüber hört man immer wieder – egal wo man ist, es wird thematisiert“, sagt Claudia Sälzer, Ortsvorsteherin von Martinhagen.

Auch im Ortsbeirat seien die Schandflecken Thema gewesen. Gerade das Haus an der Oberen Straße sei oft in der Kritik – Bürger sehen darin eine Gefahrenquelle, berichtet sie. Ärgerlich sei die Stelle unter anderem auch deshalb, weil dort der Weg zum Martinstein verlaufe.

+ Nicht direkt an der Straße: Die Hausruine an der Zierenberger Straße. © Lara Thiele Auch das Haus an der Zierenberger Straße sieht laut Sälzer schlimm aus – da es etwas zurückgesetzt und nicht direkt an der Straße steht, falle es nicht sofort auf. „Man kann da nichts machen, solange keine Gefahr ausgeht“, sagt Sälzer. Das bestätigt Schauenburgs Bürgermeister Michael Plätzer.

Für das verfallene Gebäude an der Zierenberger Straße sei inzwischen eine Abrissgenehmigung beantragt worden, sodass dieser Schandfleck wohl bald verschwindet. Das Haus mit der Nummer 12 an der Oberen Straße, das wohl nicht mehr bewohnt ist, gehört laut Plätzer dem Land Hessen – die Gemeinde versuche, an das Haus zu kommen, was allerdings schwierig sei.

Die Nummer 10 sei irgendwann mal günstig vermietet worden, seitdem sei nichts passiert. „Wir versuchen immer, an die Besitzer ranzukommen“, sagt Plätzer, und die Gemeinde sei immer gesprächsbereit, um Eigentümer in ihren Möglichkeiten zu beraten.

+ Ein Teil des Hauses wurde schon abgerissen: Das Gebäude steht in Breitenbach an der Korbacher Straße/Ecke Leckenweg. © Lara Thiele In Breitenbach befindet sich an der Korbacher Straße/Ecke Leckenweg ein stark baufälliges Haus, von dem der vordere Teil bereits abgerissen wurde, wie Ortsvorsteher Thomas Müller berichtet. Es hätten sich Ziegeln gelöst, deshalb habe er das Bauamt der Gemeinde und des Landkreises informiert.

+ Windschiefes Dach und lose Ziegel: Abenteuerlustige Kinder sollten die Scheune am Ortseingang von Breitenbach nicht betreten. © Privat Das Haus steht laut Müller seit mehreren Jahrzehnten leer und wurde als baufällig eingestuft. Plätzer berichtet, dass es für das Haus eine Abrissgenehmigung und einen Neubauantrag gibt. Es gehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus. Das sei auch bei derScheune am Ortseingang von Breitenbach von Martinhagen aus kommend der Fall: Die Scheune sei mit einem Bauzaun abgesichert.

Müller berichtet, dass ihm über die Schandflecken in Breitenbach keine Beschwerden zu Ohren gekommen sind. Vor jeder Ortsbeiratssitzung gebe es eine Fragestunde, da seien die Gebäude nie angesprochen worden. Plätzer berichtet, dass alle genannten Häuser – bis auf die Obere Straße 12 – in Privatbesitz sind.