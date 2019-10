Feuer in einem Einfamilienhaus in Schauenburg-Elmshagen - das Haus ist unbewohnbar

Bewohner ist unverletzt

+ © HessennewsTV Großeinsatz für die Feuerwehr: In Schauenburg-Elmshagen brannte am Abend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. © HessennewsTV

Großeinsatz der Feuerwehr: In einem Einfamilienhaus in Schauenburg-Elmshagen brannte am Samstagabend der Dachstuhl. Der Bewohner wurde nicht verletzt, das Haus ist aber unbewohnbar.