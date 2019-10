Feuer in Einfamilienhaus in Elmshagen: Das Haus ist unbewohnbar - 100.000 Euro Schaden

Kein Hinweis auf Brandstiftung

+ © HessennewsTV Großeinsatz für die Feuerwehr: In Schauenburg-Elmshagen brannte am Abend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. © HessennewsTV

Großeinsatz der Feuerwehr: In einem Einfamilienhaus in Schauenburg-Elmshagen brannte am Samstagabend der Dachstuhl. Es liegt kein Hinweis auf Brandstiftung vor.