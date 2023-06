Sie setzt auf ganz viel Frische

Von: Sven Kühling

Erdbeerzeit: Annalena Eggert will auch in Elgershausen den Bereich für Obst und Gemüse ausbauen. Die 25-Jährige übernimmt den Edeka-Markt zum 1. Juli gemeinsam mit ihrem Mann Lukas. © Sven Kühling

Der berufliche Weg von Annalena Eggert war einerseits schon irgendwie vorgezeichnet. Immerhin betreibt nahezu die ganze Familie Edeka-Märkte in der Region. Zum anderen ist die Laufbahn aber auch ungewöhnlich. Weil Annalena Eggert erst 25 ist. Ihr Alter hindert sie aber nicht daran, ebenfalls den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Schauenburg/Ahnatal – Und so übernimmt die junge Frau aus Oberzwehren zum 1. Juli den Edeka-Markt in der Ortsmitte von Schauenburg-Elgershausen.

Schon als Kleinkind habe sie viel Zeit in den Märkten ihres Vaters, Lothar Rommel, verbracht. Da habe sie mit ihrer Mutter in der Küche gesessen, während die neben dem täglichen Marktbetrieb ein Catering für den Abend vorbereitete. „Auch an der Kasse habe ich immer mit gesessen.“

Lothar Rommel betrieb nicht nur viele Jahre den Edeka-Markt an der Wolfhager Straße in Harleshausen, auch ist der heute 64-Jährige seit neun Jahren Chef des Marktes an der Hauptstraße in Ahnatal-Heckershausen.

Nach dem Abi an der List-Schule in Kassel habe sie eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel begonnen, berichtet Annalena Eggert. „Dann bin ich schwanger geworden.“ Es folgten Elternzeit und Abschluss der Ausbildung als IHK-Beste. Schließlich sei der Dachkonzern, die Edeka Hessenring in Melsungen, auf sie zugekommen und habe das Angebot für Elgershausen unterbreitet.

Gemeinsam Ehemann Lukas, einem gelernten Metallbauer, steige sie nun dort ein. „Es war immer das Ziel, sich selbstständig zu machen“, sagt die Mutter einer inzwischen vierjährigen Tochter. „Das Kaufmännische reizt mich.“ In dem neuen Betrieb wollen die Eggerts einiges umbauen. Besonderen Wert lege sie auf die frischen Produkte Obst und Gemüse, sagt die neue Chefin. Da habe der neue Markt viel Potenzial. 23 Mitarbeiter sollen in dem Laden für die Kunden da sein.

Zudem soll es in Zusammenarbeit mit dem Bäcker Plücker neue Ideen geben. „Auch einen Hermes-Paketshop und einen Lieferdienst bieten wir an.“ Eggert schwärmt von Märkten auf dem Land – wie eben in Heckershausen und Elgershausen. „Da ist die Beziehung zum Kunden noch eine andere.“

Geht man nach den Wünschen und dem Willen der jungen Marktleiterin, dann könnte die ganze Sache eine Erfolgsgeschichte werden. Sie sagt zumindest: „Die Selbstständigkeit ist ein Traum von mir, der schneller in Erfüllung geht, als ich dachte.“

Erster Öffnungstag mit „Tag der offenen Tür“ ist am 1. Juli, geöffnet hat der Markt dann immer von 8 bis 20 Uhr (am 28. Juni wegen Inventur geschlossen). (Sven Kühling)