Skurriler Nachbarschaftsstreit um Anbau in Schauenburg

Ein Anbau an ein bestehendes Haus in Schauenburg-Elgershausen sorgt für Streit. Ein Nachbar befürchtet nun weniger Sonne auf seiner Terrasse.

Seit 1979 lebt Hans-Jürgen Heinemann in der Werrastraße im Schauenburger Ortsteil Elgershausen. Der 68-jährige Diplom-Ingenieur und seine Frau haben sich hier immer wohlgefühlt. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei gut. Doch der Frieden in der Werrastraße wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Der Grund: Am Haus nebenan wird gebaut – und das wirft nicht nur einen Schatten auf Heinemanns Terrasse, sondern trübt auch seine Stimmung.

Mitte September haben die Arbeiten am Nachbargrundstück begonnen. Das alte Satteldach des Hauses wurde abgerissen. Ein Pultdach soll entstehen. Aus eineinhalb Stockwerken werden zwei. Heinemann habe am 27. August von den Plänen der Nachbarn erfahren – fünf Tage, nachdem der Umbau genehmigt worden war.

Nach Heinemanns Rechtsverständnis hätte er als Nachbar aber im Vorfeld informiert werden müssen – „um Einspruch einlegen zu können, bevor der Umbau genehmigt wird“. Heinemann beruft sich auf den Paragraf zur „Beteiligung der Nachbarschaft“ in der Hessischen Bauordnung und das Gebot zur Rücksichtnahme im öffentlichen Nachbarrecht. Außerdem weist er darauf hin, dass der Bebauungsplan für das Nachbargrundstück ein Satteldach und lediglich eineinhalb Geschosse vorsieht. „Es ist einfach doof gelaufen“, sagt Heinemann. „Nur weil jemand seiner Informationspflicht nicht nachkommt, entsteht ein Nachbarschaftsstreit.“ Es gehe ihm nicht darum, dass jemand „einen Stein mehr auf sein Grundstück legt“, aber er empfinde den Umbau als gravierende Beeinträchtigung seiner Lebensqualität. Nicht nur würde die Sicht vom Balkon durch das neue Pultdach eingeschränkt, auch die Belastung durch den Verkehrslärm von der A 44 nehme aufgrund der Schallreflexion durch die neue Gebäudefront zu.

Am schlimmsten wiege jedoch die verlorene Sonne auf der Terrasse. Heinemann rechnet mithilfe eines Sonnenstandsdiagramms vor, dass er über einen Zeitraum von insgesamt acht Wochen im Frühjahr und im Herbst drei Stunden Sonne pro Tag – also sieben Tage jährlich – auf seiner Terrasse verliere.

Eine Begründung, warum er nicht über den geplanten Umbau informiert und warum für das Nachbargrundstück eine Ausnahme genehmigt wurde, habe Heinemann trotz regen Email-Verkehrs, eines Widerspruchs und einer Anhörung weder vom Bauamt des Landkreises noch von der Gemeinde Schauenburg erhalten. Auch eine Unterschriftenaktion mit 72 Namen aus der Nachbarschaft zur Einhaltung der im Bebauungsplan festgehaltenen Auflagen bewegte Bauamt und Gemeinde nicht zum Umdenken.

Die Gemeinde Schauenburg erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass Ausnahmen – gerade bei älteren Bebauungsplänen – nicht ungewöhnlich seien, und dass in diesem Fall keine Informationspflicht der Nachbarn gemäß der HBO bestünde. Der Bebauungsplan für den Bereich rund um die Werrastraße stammt aus dem Jahr 1994.

Hintergrund: Bisher 39 genehmigte Ausnahmen im Gebiet

Die Verwaltung der Gemeinde Schauenburg hat die Anzahl der bisher ähnlich erteilten Befreiungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 „Spohrweg und Unterm Hirzstein“, in dem es rund 200 Gebäude gibt, ermittelt. Demnach gab es dort bisher mindestens 39 ähnliche Befreiungen vom Bebauungsplan. Die erste Befreiung ist auf den 31. Oktober 1975 datiert. Das Bauamt erklärt, dass die Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen von Bebauungsplänen zum typischen Tagesgeschäft der Bauaufsichtsbehörden gehöre.

Die Werrastraße in Elgershausen: