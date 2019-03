Smartphonesim Wert von 500.000 Euro aus Lagerhalle in Elgershausen gestohlen

Schauenburg – Smartphones im Wert von rund 500 000 Euro entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Lagerhaus im Elgershäuser Gewerbegebiet Hilschen in der Nacht zu Donnerstag.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz fuhren die Täter gegen 4 Uhr mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Sprinter, über einen Feldweg an die Halle heran. Dann brachen sie mit mitgebrachtem Werkzeug mit massiver Gewalt ein Loch in eine Wand des Gebäudes. Anschließend holten sie 560 Telefone der Marke Apple aus der Lagerhalle. An dem Gebäude entstand Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei hofft nun für die weiteren Ermittlungen auf weitere Beobachtungen durch Zeugen.

Hinweise: 05 61/91 00

Rubriklistenbild: © Silas Stein/dpa