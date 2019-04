Supertalent-Finalist Michael Holderbusch gibt Benefizkonzert in Schauenburg

Michael Holderbusch nahm 2010 an der RTL-Show "Das Supertalent" teil und wurde zweiter. Jetzt kommt der Baunataler Musiker für ein Benifizkonzert nach Schauenburg.

Dieter Bohlen hat nie angerufen. Dabei hatte der gestrenge Juror, im Hauptberuf Musikproduzent, damals vor laufenden Kameras angedeutet, er wolle Michael Holderbusch unter seine Fittiche nehmen. Damals, das war 2010, als Holdi, wie ihn viele nennen, beinahe das Supertalent in der gleichnamigen RTL-Show geworden wäre.Knapp geschlagen landete die Rockröhre aus Baunatal auf Platz zwei. Zwar blieb die große Karriere aus, aber Holdi (heute 39) ging seinen Weg weiter. Nun blickt er auf 25 Jahre im Rampenlicht zurück und will dieses Jubiläum am 27. April mit einem Benefizkonzert feiern.

Michael Holderbusch in Schauenburg: Mehrere Musiker in Kneipe Ritters Burg

„Michael Holderbusch & Friends“, unter diesem Titel wollen musikalische Gäste aus ganz Nordhessen Ritters Burg in Schauenburg-Elgershausen rocken. Mit dabei sind zum Beispiel die Mark-Prang-Band, die Gruppe Fade to blue und dazu mehrere Solosänger. Holdis Heimat Baunatal vertreten die „Happy Ukuleles“ (Michael und Babs Brundig), die Schulband der Theodor-Heuss-Schule sowie die Bigband der Musikschule. Und, na klar, Holdi selbst: Mit seiner unverwechselbaren Reibeisenstimme wird er wieder äußerst gefühlvoll Joe Cocker, Rod Stewart oder U2-Frontmann Bono covern.

Der Eintritt ist frei. Alle Künstler verzichten wegen des guten Zwecks auf Gage. Denn der Reinerlös des Konzerts ist für den Wünschewagen Hessen, und den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kassel/Nordhessen bestimmt. Hier kommt Tina Schmidt ins Spiel, eine gute Freundin Holderbuschs. Die 37-Jährige aus Knüllwald-Oberbeisheim organisiert das Event in Ritters Burg, kümmert sich um die Mitwirkenden und die Spendenaktion.

Zurück zu Holdi, der nicht nur stimmlich ein Schwergewicht darstellt. 160 Kilo brachte er indes noch nicht auf die Waage, als vor 25 Jahren alles begann: Da erklomm der Junge aus Altenbauna mit der Schulband der THS erstmals eine Bühne. Die Musik sollte ihn danach stets begleiten, auch später, als er nach einer Lehre bei der Deutschen Bahn 2006 arbeitslos wurde und auf Unterstützung angewiesen war.

Mit diesem Verlierer-Image spielte RTL in Jahr 2010 ausgiebig. Schließlich erinnerte Holderbusch verblüffend an den übergewichtigen und zunächst verkannten Paul Potts aus England, der später mit Opernarien zum Star wurde (unter anderem durch einen Werbespot der Deutschen Telekom). Und tatsächlich ging es nach dem Supertalent-Erfolg auch für Holdi bergauf.

„Bis 2013 war ich blockweise auf Achse“, so erzählt er. Mit dem Mundharmonika-Virtuosen Michael Hirte, 2008 RTL-Supertalent, tourte er durch die Republik. Er trat außerdem „in allen möglichen Clubs“ auf, brachte eine Maxi-CD heraus und legte mit Partner Mike Gerhold ein Unplugged-Programm auf. Seit 2013 kann er erneut nicht von der Musik leben.

Was nicht heißt, dass es gar keine Engagements gäbe. Alsfeld, Bad Wildungen, Stadtfest Baunatal – unter anderem dort stehen demnächst Auftritte an. Und eben das Benefizkonzert in Elgershausen. „Das wird sich für die Besucher lohnen. Es wird ein schöner Abend werden“, sagt Michael Holderbusch, dessen einziger Plan lautet: „Ich will weiterhin Musik machen.“

Termin: Benefizkonzert am Samstag, 27. April, in Ritters Burg, Schauenburg-Elgershausen, Mühlenweg 15; Einlass ab 19 Uhr, Programm ab 19.30 Uhr; Eintritt frei, Spenden erbeten.