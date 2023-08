Wird Endstück in Elgershausen gebraucht?

Von: Sven Kühling

Blick in das Endstück: Die Grünen schlagen eine Entsiegelung der früheren Altenritter Straße vor. Die Verwaltung hat aber Ideen zur weiteren Nutzung des abgehängten Teiles. © Sven Kühling

Die Verkehrsführung auf der Altenritter Straße in Elgershausen ist seit Jahren ein Thema. Zumindest mit der Kappung der alten Altenritter Straße und dem Ausbau einer Spange zur neuen Umgehungsstraße im Jahr 2017 ist der hintere Teil der alten Verbindung quasi ohne Verkehr. Jetzt fordern die Grünen in einem Antrag fürs Gemeindeparlament diesen letzten Teil komplett zu entsiegeln und zurückzubauen. Die Sitzung findet am Donnerstag, 31. August, ab 19 Uhr im Elgerhaus in Elgershausen, Amters Hof 3, statt.

Schauenburg – „Im Zuge des Neubaus des Kreisels und der Anbindung nach Baunatal wurde das Endstück der alten Altenritter Straße für den Fahrzeugverkehr stillgelegt“, heißt es in der Begründung des Grünen-Antrags. „Wir möchten hier den Rückbau dieser asphaltierten und versiegelten Fläche bewirken.“

Bürgermeister Michael Plätzer (SPD) sieht den Vorstoß der Grünen im Vorfeld der Sitzung kritisch. Zum einen werde die Entsorgung der Asphaltdecke – je nach Stärke des Aufbaus – „richtig viel Geld“ kosten. Plätzer geht von einem sechsstelligen Betrag für den Abtransport aus. Das Geld sei im Haushalt gar nicht vorhanden.

Außerdem nennt der Bürgermeister zwei Argumente, die gegen das Abbrechen der Straße spächen. Es sei kein Geheimnis, dass er in dem Straßendreieck irgendwann den Aufbau einer weiteren Seniorenwohnalgae plane. Das Stück der Altenritter Straße benötige man dann für die Anlieferung zu dem Wohnheim und für Parkplätze der Beschäftigten. Und: Eine weitere Idee sei die Nutzung der Aspaltfläche zum Aufstellen einer mobilen Skateranlage für die Jugend.

Auch über den ersten, noch innerorts gelegenen Teil der alten Altenritter Straße gibt es immer wieder Diskussionen. Einige Anwohner beklagen, dass trotz der mittlerweile geltenden Begrenzung auf Tempo 30 auf dem Abschnitt zu schnell gefahren werde (HNA berichtete). Hier schlagen die Grünen in ihrem Antrag vor: „Im Zuge dessen wäre eine Bepflanzung mit Bäumen im Straßenverlauf der innerörtlichen Altenritter Straße wünschenswert.

Diese Maßnahme hätte auch darüber hinaus nicht nur eine klimatische Bedeutung, sondern würde auch die Geschwindigkeit reduzieren können“, heißt es. Die Vorgabe von 30 km/h werde nämlich durch die breite und gerade Straßenführung deutlich erhöht.

Unter anderem geht es in der Sitzung noch um weitere Neupflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet sowie die Fortschreibung der Hessenkasse. Die Offensive hat einen Antrag zur Erhebung der Spielapparate-Steuer vorbereitet. Die Sitzung im Elgerhaus ist öffentlich. (Sven Kühling)