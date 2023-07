Schlägt der Borkenkäfer wieder zu? Forscher warnen vor neuer Welle

Von: Boris Naumann

2021 war das Jahr, in dem große Fichtenbestände im Landkreis Kassel vom Borkenkäfer vernichtet wurden. Das könnte sich jetzt wiederholen. © Boris Naumann

Deutschlandweit droht erneut eine Borkenkäferplage. Das ist die Einschätzung des Julius-Kühn-Instituts für Waldschutz. Das sagen Forstamtsleiter im Landkreis Kassel dazu.

Kreis Kassel – Deutschlandweit droht erneut eine Borkenkäferplage. Das zumindest ist die Einschätzung des Julius-Kühn-Instituts für Waldschutz in Quedlinburg. Trockenheit gilt dabei weiterhin als Hauptursache für den Insektenbefall. Wassermangel schwächt die Bäume, in der Folge geht der Harzfluss zur Abwehr von Schadinsekten zurück – ideale Bedingungen für eine Massenvermehrung von Borkenkäfern.

Zuletzt hatte es im Jahr 2021 eine große Borkenkäferwelle gegeben. In 81 Prozent aller Fälle waren Insektenschäden die Ursache für Holzeinschlag gewesen. Nach einer etwas abgeschwächten Dynamik im Jahr 2022 „steuern wir nun wieder auf das Niveau von 2021 zu“, erklärt das Julius-Kühn-Institut. Gilt diese Einschätzung auch für den Landkreis Kassel?

Kaufunger Wald

Von einer neuen Borkenkäferwelle kann Forstamtsleiter Matthias Dumm noch nicht sprechen. „Die Situation ist zwar kritisch, doch eine explosionsartige Vermehrung des Schädlings – so wie im Jahr 2021 – ist jetzt noch nicht zu beobachten.“

Dennoch sei große Wachsamkeit geboten. Alle zwei Wochen werde in den Fichtenbeständen des Staatswaldes ein Monitoring durchgeführt. Von Käfern befallene Bäume werden sofort herausgenommen. „Da müssen wir schnell sein, bevor sich die Käfer unter der Rinde fertig entwickelt haben, ausschwärmen und die Nachbarbäume befallen“. Aktuell wachse die erste Käfer-Generation heran, „es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten fertigen Tiere aus ihren Puppen schlüpfen.“

Aus diesem Grund müsse die Situation jetzt schon als kritisch bezeichnet werden: „Es ist noch nicht klar, wie viele Käfer aus dieser ersten Generation hervorgehen werden, die dann den Grundstock für die nächsten Generationen bilden“, sagt Dumm. Das Problem: Je mehr Käfer jetzt, umso bedrohlicher werde das Szenario. Denn: Borkenkäfer vermehren sich rasend schnell – nicht linear sondern exponentiell. Kommt es zur Ausbildung einer dritten Generation, vertausendfacht sich die Population. Tatsächlich hat das Forstamt Hessisch Lichtenau seit Beginn der Trockenjahre im Jahr 2018 rund 1,1 Millionen Kubikmeter Fichtenholz verloren, davon fielen 0,9 Millionen Kubikmeter dem Borkenkäfer zum Opfer. Vor 2018 hatte das Forstamt 1,7 Millionen Kubikmeter Fichtenholz im Bestand, was etwa 35 Prozent des gesamten Waldbestandes ausmachte, „Jetzt sind nur noch 600 000 Kubikmeter Fichte übrig“, sagt Dumm.

Die beißende Ironie dabei: Weil der Bestand dramatisch abgenommen hat, kommen die Forstleute jetzt mit der Pflege einigermaßen hinterher. Auf den Borkenkäfer kann jetzt schneller reagiert werden. Das war 2021 noch nicht möglich gewesen, was der Massenvermehrung viel Raum gegeben hat.

Kleiner Fichten-Killer: Es ist vor allem der Buchdrucker, der mit Vorliebe geschwächte alte Fichten befällt. © Matthias Hiekel/dpa

Habichtswald

Zum Teil deutliche Unterschiede im Borkenkäferbefall meldet das Forstamt Wolfhagen. Während sich die Insekten in den Fichtenbeständen beispielsweise bei Naumburg derzeit ausbreiten, ist es rund um Ippinghausen bislang noch relativ ruhig.

„Doch ist die Bedrohung durch den Borkenkäfer ohnehin nur noch relativ“, sagt die stellvertretende Forstamtsleiterin Britta Winterhoff. Weil in den vergangenen trockenen Jahren seit 2018 schon so viele Fichten verloren gegangen sind, „ist kaum noch etwas da, was die Borkenkäfer jetzt noch befallen könnten.“

Schon immer sei der Anteil an Fichten im Staatswald im Forstamt Wolfhagen relativ gering gewesen – vor Beginn der Trockenjahre lag er bei nur 18 Prozent. „Das macht 390 000 Kubikmeter Fichtenholz“, sagt Winterhoff. Davon sei aber inzwischen ein Großteil abgeräumt – vor allem ältere Bäume über 40 Jahre habe es erwischt.

123 000 Kubikmeter Fichtenholz seien allein in den Jahren 2021, 2022 und 2023 aus dem Wald geholt worden. In der Zeit davor sei es noch mehr gewesen – 2018 auch wegen Windwurfs.

„Was wir jetzt noch hauptsächlich haben, sind junge Fichten im Alter bis 40 Jahre. Die machen aktuell eine Holzmenge von etwa 60 600 Kubikmeter aus“.

Reinhardswald

Stefan Reccius, Leiter des Forstamtes Reinhardshagen, sieht aktuell keine große Bedrohung durch Borkenkäfer. „Wir haben ein bisschen Befall – aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir 2021 hatten“, sagt Reccius.

Ohnehin sei nur noch wenig Fichte übrig. „Wir hatten mal 6000 Hektar, jetzt sind es nur noch 1000 Hektar.“ Erst Windbruch, dann die Trockenheit und dann der Borkenkäfer – „nur noch etwa zehn Prozent unseres Waldes besteht aktuell aus Fichten. Zuvor waren es 30 Prozent“.

Fichten, die jetzt noch vital seien, „sind alle noch jung und stabil gegenüber dem sogenannten Buchdrucker. Das ist genau die Borkenkäferart, der gerne alte und schwache Fichten befällt“, sagt Reccius.

Tatsächlich hat die Fichte stark an Bedeutung eingebüßt. „Wir pflanzen sie nicht mehr, sie ist für den Klimawandel nicht gemacht“, sagt Reccius. Nur noch Bestände aus natürlicher Verjüngung würden im Wald forstwirtschaftlich gepflegt. Viel eher sei nun das Pflanzen von Mischwäldern das Gebot der Stunde. „Vier bis fünf Baumarten, das ist ideal.“ Auf diese Weise gebe es eine Risikostreuung was die Widerstandskraft der Bäume mit Blick auf Trockenheit angehe. Totalausfälle würden so vermieden.

„Von den 5000 Hektar, auf denen einst Fichten wuchsen, werden wir etwa zwei Drittel natürlicher Sukzession überlassen.“ Dort werde sich zeigen, welche Baumarten am besten dem Klimawandel trotzen werden. „Ein Drittel bepflanzen wir mit Mischwald neu. Mehr ist auch nicht zu schaffen, denn Neupflanzungen kosten viel Geld und müssen auch gepflegt werden“, sagt Reccius. (Boris Naumann)