Schluss mit Schottergärten: Kreiskommunen loben neues Gesetz – Stadt plant schon länger Satzung

Keine Schottergärten mehr

+ © Annette Riedl/dpa Auch ästhetisch fragwürdig: Im Schottergarten ist vor allem die Versiegelung der Grünflächen problematisch. Das neue Naturschutzgesetz verbietet sie nun. © Annette Riedl/dpa

Ein „Garten“ voll mit Steinen, darunter ein Unkrautvlies oder gar eine Folie – das war einmal. Das Land Hessen hat Schottergärten nun verboten.

Kassel/Kreis Kassel – Ein „Garten“ voll mit Steinen, darunter ein Unkrautvlies oder gar eine Folie – das war einmal. Das Land Hessen hat das Naturschutzgesetz erneuert. Darin enthalten: ein Verbot für Schottergärten. Diese flora- und faunafeindlichen Steinwüsten dürfen also nicht mehr neu angelegt werden, bestehende Schottergärten dürfen allerdings bleiben. Aus den Städten und Gemeinden im Kreis Kassel und der Stadt Kassel gibt es größtenteils Zustimmung, wie eine HNA-Umfrage ergeben hat – aber nicht überall.

„Insektenfreundlich und vorwiegend begrünt“ Eine konkrete Definition, was unter einem Schottergarten zu verstehen ist, findet sich im Gesetzestext nicht. In Paragraf 35 heißt es lediglich: „Es ist darauf hinzuwirken, dass Grundstücksfreiflächen im bebauten Innenbereich insektenfreundlich gestaltet und vorwiegend begrünt werden.“ Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten seien grundsätzlich nicht zulässig im Sinne der Hessischen Bauordnung. Das Gesetz soll in den kommenden Wochen in Kraft treten.

In Baunatal habe es zuvor Regeln aus dem Jahr 2001 gegeben, die aber keine Schottergärten enthielten, weil sich diese Frage damals nicht gestellt habe und die Entwicklung nicht absehbar gewesen sei, erinnert sich Stadtsprecherin Susanne Bräutigam. „Jedoch begrüßen wir es sehr, dass der Gesetzgeber dieses wichtige Thema in die Hand nimmt und den Kommunen Regelungen zur Durchsetzung an die Hand gibt.“

In Zierenberg gab es bisher keine Vorgaben. Das neu verankerte Verbot wird jedoch auch hier positiv aufgenommen, „weil die Artenvielfalt und weitere Umweltaspekte wie beispielsweise die Versickerung von Oberflächenwasser gefördert werden“, sagt Bürgermeister Rüdiger Germeroth (SPD).

In Vellmar gab es bereits zuvor ein Verbot, zumindest für das Neubaugebiet Vellmar-Nord, „um die Versiegelung der Flächen zu reduzieren und eine damit verbundene Überhitzung der Siedlung zu mindern“, teilt Stadtsprecherin Astrid Kneuer mit. Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD) sagt: „Wir alle sind und werden zunehmend für ein besseres Klima und den Lebensraum für Nützlinge sensibilisiert. Wichtig hier sind Aufklärung und Informationen.“

Verbot für Schottergärten: Stadt Kassel plante das schon länger

Stefan Hable (CDU), Bürgermeister in Naumburg, teilt auf Nachfrage mit, dass Schottergärten dort bereits ab 2022 in Bebauungsplänen „für unzulässig erklärt beziehungsweise die Ausdehnung derartiger Anlagen auf maximal drei Prozent der überbaubaren Grundstücksfläche begrenzt“ wurden.

In Immenhausen fällt die Reaktion anders aus. Bürgermeister Lars Obermann (SPD) erklärt, dass 2022 ein Verbot für die Wohnanlage „Leutenhäuser Berg“ beschlossen wurde. Aus diesem Grund „alle Bebauungspläne der Stadt anzupassen, wurde für nicht sinnvoll oder erforderlich gehalten.“ Obermann sei kein Freund davon, die Bürger ständig mit neuen Vorschriften zu reglementieren.

Die Artenschutzbeauftragte des Landkreises Kassel, Julia Rosa-Schleich, findet positive Worte für die Verankerung wesentlicher Naturschutzziele in der Novelle des Naturschutzgesetzes. Problematisch sehe sie aber, dass ein solches Gesetz dazu führen könne, dass vermehrt auf stark gepflegte, monotone, wenig diverse Rasenflächen zurückgegriffen werde. „Wichtig sind in jedem Fall mehr insektenfreundliche Pflanzenarten im Garten zu etablieren“, sagt sie. Beispiele dafür seien Pflanzen wie Klee, Bohnen, Minzen, Margeriten, Vergissmeinnicht und Fenchel.

Die Stadt Kassel will Schottergärten schon länger durch eine Satzung unterbinden. Zuletzt gab es allerdings noch Meinungsverschiedenheiten bei der Umsetzung. Die Kasseler Stadtverordneten hatten bereits 2019 einen Beschluss auf den Weg gebracht. Das Umwelt- und Gartenamt hatte anschließend einen Entwurf für eine Grünsatzung erstellt. Zuletzt hieß es von der Stadt diese liege beim Rechtsamt zur Prüfung. (Jenny Breiding und Leon Kaiser)